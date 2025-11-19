Тим Макмэн: «Кайри Ирвинг показывает отличный прогресс в восстановлении, однако его возвращение остается под вопросом по другим причинам»

Кайри Ирвинг может пропустить весь сезон-2025/26.

Разыгрывающий «Далласа » продолжает восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученного в марте. Несмотря на успешную реабилитацию, по информации журналиста ESPN Тима Макмэна, Ирвинг может не выйти на паркет в текущем сезоне.

«Кайри демонстрирует отличный прогресс в восстановлении. Но я бы сказал, что его возвращение в этом сезоне под большим вопросом... по другим причинам», – сказал Макмэн в подкасте The Hoop Collective.

При текущем результате 4-11 и серии кадровых проблем «Даллас» может принять решение не форсировать возвращение звездного разыгрывающего. Также на ситуацию влияет недавнее увольнение генерального менеджера Нико Харрисона и смена курса клуба.

