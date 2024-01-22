Сайнс-старший выиграл «Дакар», «Макларен» показал ливрею, первая победа Ферстаппена в 2024-м и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», «Дакара» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Сайнс-старший одержал победу на «Дакаре», Аль-Аттия сошел. 61-летний испанец сообщил, что пока не определился с будущим, Карлос-младший назвал выступление отца умнейшим за карьеру.

Ралли-рейд омрачила трагедия: попавший ранее в аварию Карлес Фалькон скончался от травм.

2. «Макларен» стал первой командой «Ф-1», раскрывшей расцветку болида на сезон-2024.

3. Сайнс и «Феррари» все еще не могут договориться о продлении контракта, передают из Италии: Карлос намерен подписать долгосрочное соглашение, Скудерия не спешит связывать будущее с испанцем.

4. Ферстаппен и его напарники выиграли виртуальные «24 часа Дайтоны», босс «Редлайн» высказался о вкладе Макса в успех.

5. Экклстоун считает «Феррари» главным конкурентом «Ред Булл», Эдди Джордан полагает, что остановить Ферстаппена способен лишь Леклер, а Ральф Шумахер не верит в Скудерию.

6. Коррупционный скандал вокруг Гран-при Сингапура: бывший министр транспорта страны мог получить взятку от директора этапа.

7. «Ред Булл» определился с датой показа машины, «Хаас» объявил, когда обкатает свой автомобиль.

🤩 График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

Интересные цитаты

Экс-менеджер «Торо Россо»: «Макс Ферстаппен – это лучшее, что случалось с «Формулой-1»

Гюнтер Штайнер о ситуации в «Хаасе»: «Мы пришли с ножом на перестрелку. Данная модель хорошо работала 10 лет назад, сейчас это не так»

Вольфф о болиде «Мерседеса» 2024 года: «Хотелось бы, чтобы данные с симулятора подтвердились на трассе»

Дэвид Култхард: «В свою команду я бы взял Хэмилтона, а во второй болид посадил бы Алонсо»

Гельмут Марко: «Сайнс отличный гонщик. Но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать»

🔔 Гонки на этой неделе

1. Этапы «Формулы E» в Саудовской Аравии (26 и 27 января).

2. Старт сезона в WRC – Ралли Монте-Карло (25-28 января).

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