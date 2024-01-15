Дакар-2024. Попавший в аварию испанский гонщик Карлес Фалькон скончался от полученных травм

Испанский мотогонщик погиб на «Дакаре».

Карлес Фалькон скончался от травм, полученных в аварии, в которую гонщик попал на втором этапе «Дакара-2024». Соответствующее официальное заявление сделала команда «Твин Трейл», за которую выступал Фалькон.

В аварии Фалькон получил перелом второго позвонка, сломал пять ребер, запястье, а также получил отек головного мозга и пережил остановку сердца. После того, как гонщику восстановили сердцебиение, он был доставлен в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому.

Тем не менее, в понедельник, 15 января, врачи были вынуждены констатировать смерть пациента ввиду того, что неврологические повреждения, вызванные остановкой дыхания сразу после аварии, оказались необратимыми.

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