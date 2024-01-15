Дакар-2024. Попавший в аварию испанский гонщик Карлес Фалькон скончался от полученных травм

Теги происшествия ралли-рейды ралли Дакар Авто

Испанский мотогонщик погиб на «Дакаре».

Карлес Фалькон скончался от травм, полученных в аварии, в которую гонщик попал на втором этапе «Дакара-2024». Соответствующее официальное заявление сделала команда «Твин Трейл», за которую выступал Фалькон.

В аварии Фалькон получил перелом второго позвонка, сломал пять ребер, запястье, а также получил отек головного мозга и пережил остановку сердца. После того, как гонщику восстановили сердцебиение, он был доставлен в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому.

Тем не менее, в понедельник, 15 января, врачи были вынуждены констатировать смерть пациента ввиду того, что неврологические повреждения, вызванные остановкой дыхания сразу после аварии, оказались необратимыми.

Испанского мотогонщика реанимировали после серьезной аварии на «Дакаре»

Доминатор «Дакара» жарил конкурента – «протянет три дня». Но сломался сам, везет детали напарнику, а тот конкурент – лидер!

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Первое приношение Богу Скорости в этом году.
Покойся с миром.
+3
-2
+1
Земля пухом
+1
0
+1
Ответ ASphotographer
Первое приношение Богу Скорости в этом году. Покойся с миром.
Надеюсь последнее :(
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий