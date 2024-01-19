Коррупционный скандал не помешает проведению Гран-при Сингапура

Теги Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

Коррупционный скандал не поставил под удар проведение Гран-при Сингапура.

Будущее этапа могло оказаться под угрозой из-за дела о получении взятки. Предполагалось, что бывший министр транспорта Сингапура мог получитьб до директора Гран-при Онг Бенг Сенга взятку в размере около $130000 – в том числе билеты на сам Гран-при в течение нескольких лет. Однако теперь считается, что данное расследование не повлияло на взаимоотношения правительства Сингапура с «Формулой-1».

Субраманиам Исмарам подал в отставку на этой неделе – после того, как ему были предъявлены обвинения по 27 случаям коррупции.

Тем не менее, в заявлении, сделано правительством Сингапура, говорится о том, что в данный момент ничто не свидетельствует о том, что контракты с «Формулой-1» на проведение Гран-при Сингапура были составлены таким образом, что могли нанести финансовый ущерб правительству.

Исаваран не признал себя виновным ни по одному из 27 предъявленных обвинений. В отношении Онга также ведется расследование.

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2 комментария
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пару пыток выдержит на допросах и сознается во всем, что делал и не делал, и планировал делать 100 лет вперед
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