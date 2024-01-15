Вольфф о болиде «Мерседеса» 2024 года: «Хотелось бы, чтобы данные с симулятора подтвердились на трассе»

Теги Энтони Дэвидсон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф рассказал о работе над болидом 2024 года.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», в немецкой команде рассчитывают прибавить и подходят к старту нового сезона с осторожным оптимизмом.

Вольфф рассказал, что первые же тесты прототипа болида на симуляторе, который проводил один из многолетних тест-пилотов «Мерседеса» Энтони Дэвидсон (также работает техническим экспертом на Sky Sports), принесли обнадеживающие результаты.

«Энтони занимался на симуляторе во время уик-энда в Мельбурне. После чего сказал: «Впервые за два года это ощущается, как настоящий болид».

Разумеется, я был бы очень рад, чтобы все эти данные подтвердились и на трассе, что корреляция будет правильной. Но, как мы уже несколько раз видели за два последних года, на самом деле это далеко не всегда происходит так, как вам хотелось бы», – рассказал Вольфф.

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