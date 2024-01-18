Ральф Шумахер: «В данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул»
Ральф Шумахер не верит в «Феррари» в сезоне-2024.
Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах Скудерии, отметив, что по его мнению для борьбы с «Ред Булл» итальянской команде не хватает достаточно стабильных гонщиков. В то время как Шарль Леклер и Карлос Сайнс, на взгляд Шумахера, допускают слишком много ошибок.
«Да, это (борьба «Феррари» за титул) возможно, но что касается гонщиков «Феррари» – никогда не знаешь, чего от них ждать.
То есть, они могут лидировать в гонке, а потом случится разворот, или столкновение – не обязательно друг с другом. Но они слишком часто допускают глупые ошибки – вот, что меня удивляет.
Я считаю, что Фредерик Вассер на данный момент проделал отличную работу – вы сами можете видеть рост команды, что они стали меньше ошибаться, стали хорошо проводить пит-стопы. Но в данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул. Хотя я могу ошибаться. Как бы то ни было, судить о перспективах команд будет гораздо проще после первых тестов и может первых гонок», – рассказал Шумахер.
За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?
Второе, теперь, ты наверное расскажешь на каком круге гран-при Испании ошибся Леклер иначе всё это забавно выглядит.
Ну и Нидерланды. Микроскольжение на первом круге на мокрой трассе и сухой резине, где потерял закрылок об Нориса это?
Я правильно понял, всё вышеперечисленное другие, указанные мной пилоты, не совершали???
Может тебе лучше гонки стоит смотреть получше, нет?
И последнее. Как ты потенциал машины вычисляешь, по какой логике? по напарнику? Ну тогда все из вышеперечисленных набирали очки меньше в сравнении с потенциалом машин.