Ральф Шумахер: «В данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул»

Теги Феррари Ральф Шумахер Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Ральф Шумахер не верит в «Феррари» в сезоне-2024.

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах Скудерии, отметив, что по его мнению для борьбы с «Ред Булл» итальянской команде не хватает достаточно стабильных гонщиков. В то время как Шарль Леклер и Карлос Сайнс, на взгляд Шумахера, допускают слишком много ошибок.

«Да, это (борьба «Феррари» за титул) возможно, но что касается гонщиков «Феррари» – никогда не знаешь, чего от них ждать.

То есть, они могут лидировать в гонке, а потом случится разворот, или столкновение – не обязательно друг с другом. Но они слишком часто допускают глупые ошибки – вот, что меня удивляет.

Я считаю, что Фредерик Вассер на данный момент проделал отличную работу – вы сами можете видеть рост команды, что они стали меньше ошибаться, стали хорошо проводить пит-стопы. Но в данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул. Хотя я могу ошибаться. Как бы то ни было, судить о перспективах команд будет гораздо проще после первых тестов и может первых гонок», – рассказал Шумахер.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?

13 комментариев
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какие ошибки в гонках в последнем сезоне совершал Леклер и не совершали другие пилоты такие как Хэм, Алонсо, Норис, Расел? У Шарля их меньше остальных
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Да какому Ред Буллу - пока их стратеги максимум Цирку Дю Солей конкуренты ;)
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Ответ ASphotographer
Прежде чем меня заминусуют девочки-фанатки Шарлито, должен сказать, что я симпатизирую Леклеру, у меня есть его автограф первого сезона, когда я разглядел в нем звезду. НО! Шарль ошибался чаще Норриса, Сайнса, и, тем более, таких монстров как Алонсо... и Хэм (уважаю, но не люблю).
тогда наверное не сложно будет перечислить его ошибки, хотелось бы узнать, а я перечислю ошибки таких "монстров" как Хэм и Алонсо (тоже уважаю, но не люблю), только чуть позже, а то я в дороге
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Ответ Тим Тим
какие ошибки в гонках в последнем сезоне совершал Леклер и не совершали другие пилоты такие как Хэм, Алонсо, Норис, Расел? У Шарля их меньше остальных
Может про продление контракта с Феррари велось речь
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+1
Ответ sinkindragon@gmail.com
Может про продление контракта с Феррари велось речь
😁
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Ответ ASphotographer
Прежде чем меня заминусуют девочки-фанатки Шарлито, должен сказать, что я симпатизирую Леклеру, у меня есть его автограф первого сезона, когда я разглядел в нем звезду. НО! Шарль ошибался чаще Норриса, Сайнса, и, тем более, таких монстров как Алонсо... и Хэм (уважаю, но не люблю).
При этом он прошел по очкам и Норриса и Сайнса
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Ответ flegmatichen
Австралия, Испания, Нидерладны - три заваленных ГП в ноль. Это не считая тех, где он набирал очки, но меньшие в сравнении с потенциалом машины.
в Австралии ошибка? всеми признан гоночный инцидент. Только ты мог такое написать🤦‍♂️. Это первое.
Второе, теперь, ты наверное расскажешь на каком круге гран-при Испании ошибся Леклер иначе всё это забавно выглядит.
Ну и Нидерланды. Микроскольжение на первом круге на мокрой трассе и сухой резине, где потерял закрылок об Нориса это?
Я правильно понял, всё вышеперечисленное другие, указанные мной пилоты, не совершали???
Может тебе лучше гонки стоит смотреть получше, нет?
И последнее. Как ты потенциал машины вычисляешь, по какой логике? по напарнику? Ну тогда все из вышеперечисленных набирали очки меньше в сравнении с потенциалом машин.
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