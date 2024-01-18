Ральф Шумахер: «В данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул»

Ральф Шумахер не верит в «Феррари» в сезоне-2024.

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о перспективах Скудерии, отметив, что по его мнению для борьбы с «Ред Булл» итальянской команде не хватает достаточно стабильных гонщиков. В то время как и , на взгляд Шумахера, допускают слишком много ошибок.

«Да, это (борьба «Феррари» за титул) возможно, но что касается гонщиков «Феррари» – никогда не знаешь, чего от них ждать.

То есть, они могут лидировать в гонке, а потом случится разворот, или столкновение – не обязательно друг с другом. Но они слишком часто допускают глупые ошибки – вот, что меня удивляет.

Я считаю, что Фредерик Вассер на данный момент проделал отличную работу – вы сами можете видеть рост команды, что они стали меньше ошибаться, стали хорошо проводить пит-стопы. Но в данный момент я не вижу в «Феррари» главного конкурента «Ред Булл» в борьбе за титул. Хотя я могу ошибаться. Как бы то ни было, судить о перспективах команд будет гораздо проще после первых тестов и может первых гонок», – рассказал Шумахер.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?