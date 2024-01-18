Берни Экклстоун: «Если кто-то и сможет остановить «Ред Булл» – то это «Феррари», а не «Мерседес»

Теги Берни Экклстоун Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Экклстоун сомневается в перспективах «Мерседеса» в новом сезоне.

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что с учетом сильного ухудшения результатов в последние два года «Мерседес» не сможет бросить вызов «Ред Булл».

По мнению Берни, такой шанс в данный момент есть только у «Феррари»:

«Они терпеливо переносили победы «Мерседеса» в предыдущие годы, постепенно одно за другим убирая слабые звенья в своей команде.

И теперь у них лучшая команда, лучшая конструкция болида, лучшая машина, лучший гонщик. Они действительно отлично поработали.

Если кто-то и сможет остановить «Ред Булл» – то это «Феррари», а не «Мерседес». И не только из-за машины. Как мне кажется, Льюис Хэмилтон немного сбавил обороты, а Джордж Расселл оказался не так хорош, как он сам думал. Хотя они все равно не должны были проигрывать «Ред Булл» так сильно, как это получилось на самом деле.

При этом Макс сейчас является безусловным ориентиром для всех. Я считаю, его можно посадить за руль «Феррари», «Мерседеса» или «Макалерена» – и он все равно будет выигрывать», – рассказал Экклстоун.

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14 комментариев
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Берни опять набросил, даже богатым скучно на пенсии.
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Ответ Дмитрий Дудников
Берни опять набросил, даже богатым скучно на пенсии.
Спортс должен пригласить его на работу штатным набрасывателем
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Ну, если болид Феррари поставить поперек траектории движения болида Ред Булла, то, безусловно остановит, да)
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Если кого то может остановить Феррари, так это саму Феррари)
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Репетирует речь к презентации SF24?
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Ответ Minuvert
Да не, Макс выдавит за пределы трека
Или пропустит вперёд Хэма и тот ловким пинком, а-ля Сильверстоун, уберёт Феррари с гоночной траектории)))
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Ответ RusSt
Спортс должен пригласить его на работу штатным набрасывателем
Сколько ж ему платить тогда?))) Если только на общественных началах, из любви к искусству.
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Хоть и нравиться Феррари, но они такие чокеры, что в ближайшее время о чемпионстве можно забыть
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Да, Сайнс поборется)
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по поводу Мерседеса согласен с дедушкой, но по поводу Феррари большие сомнения. Скорее в Макларен поверю, там пионеры наглые, может смогут.
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Ответ Savardus
Ну, если болид Феррари поставить поперек траектории движения болида Ред Булла, то, безусловно остановит, да)
Да не, Макс выдавит за пределы трека
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