Берни Экклстоун: «Если кто-то и сможет остановить «Ред Булл» – то это «Феррари», а не «Мерседес»

Экклстоун сомневается в перспективах «Мерседеса» в новом сезоне.

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что с учетом сильного ухудшения результатов в последние два года «Мерседес» не сможет бросить вызов «Ред Булл».

По мнению , такой шанс в данный момент есть только у «Феррари»:

«Они терпеливо переносили победы « » в предыдущие годы, постепенно одно за другим убирая слабые звенья в своей команде.

И теперь у них лучшая команда, лучшая конструкция болида, лучшая машина, лучший гонщик. Они действительно отлично поработали.

Если кто-то и сможет остановить « » – то это « », а не «Мерседес». И не только из-за машины. Как мне кажется, немного сбавил обороты, а Джордж Расселл оказался не так хорош, как он сам думал. Хотя они все равно не должны были проигрывать «Ред Булл» так сильно, как это получилось на самом деле.

При этом Макс сейчас является безусловным ориентиром для всех. Я считаю, его можно посадить за руль «Феррари», «Мерседеса» или «Макалерена» – и он все равно будет выигрывать», – рассказал Экклстоун.

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