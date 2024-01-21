Карлос Сайнс-старший о следующем «Дакаре»: «Сейчас просто хочу насладиться победой, а о своем будущем подумаю в ближайшие недели»

Теги ралли Дакар Ауди Карлос Сайнс-старший Авто

Сайнс-старший высказался о победе на «Дакаре».

Испанец в этом году в четвертый раз за карьеру выиграл ралли-рейд «Дакар» – на этот раз в составе «Ауди».

Сайнс признал, что пока не знает, что будет делать дальше и с кем собирается участвовать на следующем «Дакаре». Хотя официальных заявлений пока сделано не было, ожидается, что «Ауди» полностью прекратит поддержку своей программы выступлений на «Дакаре», чтобы сосредоточиться на «Формуле-1», где у немецкой компании с 2026 года появится заводская команда в сотрудничестве с «Заубером».

«Сейчас я просто хочу насладиться победой, а о своем будущем подумаю в ближайшие недели. Посмотрим, что случится в будущем.

Как я уже говорил, фаворитов на «Дакаре» много, но как и всегда здесь бывает – у кого-то могут возникнуть технические проблемы и даже с 10-го места ты можешь подняться на 9-е, 8-е, 7-е и так далее.

Я думаю, что мы действительно хорошо провели этот «Дакар». У нас была хорошая стратегия и отличная поддержка со стороны команды.

У нас была действительно особенная машина. Да, справляться и работать с ней было очень непросто. Но то, что мы добрались до финиша и победили – что сказать, я очень рад за «Ауди», – рассказал Сайнс-старший.

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