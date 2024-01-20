Гюнтер Штайнер о ситуации в «Хаасе»: «Мы пришли с ножом на перестрелку. Данная модель хорошо работала 10 лет назад, сейчас это не так»
Штайнер раскритиковал текущую модель развития «Хааса».
Бывший руководитель команды заявил, что «Хаасу» нужно было менять концепцию и уходить от идеи отдавать максимально допустимое количество задач на аутсорсинг – закупая детали у «Даллары» и «Феррари».
По словам Штайнера, в условиях действия ограничения бюджетов команд прежняя модель, которой до сих пор придерживается «Хаас», просто перестала работать:
«В прошлом году дела у нас шли не очень хорошо, я это прекрасно понимаю, я ведь не безграмотный. Но что я могу сделать со своей стороны, чтобы улучшить ситуацию? Ведь все знают, что другие команды вкладывают в развитие гораздо большие средства, а мы, можно сказать, пришли с ножом на перестрелку.
За последние пять лет «Формула-1» изменилась и с появлением потолка бюджетов двигаться можно только в одном направлении. Люди спрашивают, укладываемся ли мы в лимит бюджета, но сейчас это больше ничего не значит.
Сейчас вам нужно достигать максимально допустимых значений бюджета в капитальных затратах, и добиться максимальной эффективности в операционной деятельности, потому что ваши инвестиции должны работать максимально эффективно и снижать операционные расходы. Только тогда вы будете эффективны. Эта модель (максимальное использование аутсорсинга) фантастически работала 10 лет назад, но сейчас это уже не так. И эту модель команде нужно менять».
Штайнера спросили, как именно он бы стал действовать, получи он полную свободу на посту руководителя «Хааса»:
«Я бы пошел по пути развития той же модели, что и у всех остальных команд. Мне даже не нужно больше ничего говорить, потому что так действуют все остальные команды. Чтобы получить максимальную отдачу от трат на операционную деятельность, нужно вкладываться в инфраструктуру. Все очень просто. Вам просто нужно делать то же самое, что и все остальные команды.
Точно так же, как все команды начинают менять концепции своих болидов в пользу работающего варианта, и так же нужно действовать в отношении работы структуры команды. И вам нужны инвестиции, нужно вкладываться в развитие, потому что слабых команд в «Формуле-1» не осталось».
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"Штайнера спросили, как именно он БЫ стал действовать, ПОЛУЧИ он полную свободу на посту руководителя «Хааса»"
По новым правилам контроля затрат в стоимость деталей от сторонних поставщиков потребовали включать полные затраты на исследования и проектирование. В итоге стоимость аутсорсинга от Даллары и Феррари подскочила.
Стало выгоднее делать детали на своей производственной базе, но ее у Хаас нет.
Хаас Аутомейшен в общем-то не такая большая компания в денежных масштабах, средств собственных у них на нынешнюю Ф1 нет. Плюс они попали и под налоговое расследование, плюс в РФ они до 22 года очень хорошо сидели, и по продажам, и по спонсорам. А продать пакет акций для привлечения инвесторов- это совсем другой бизнес для Джина Хааса.
Там тупик.
PS Вообще аутсорсинг вещь хорошая, если стоять на чисто рыночных позициях. Вот тот же Мерседес, радикально урезает капитальные затраты и рабочие места в Германии. А чтобы не терять объемы, выводит производство в Китай, будет по аутсорсингу моторы и компоненты для китайцев делать. Время такое, тут не до жиру, его пережить надо.
PPS Штайнер не ангел, неумных решений по развитию команды и управлению операциями на трассе была масса. Но в данном вопросе все действительно уперлось в Джина Хааса.