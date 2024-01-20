Гюнтер Штайнер о ситуации в «Хаасе»: «Мы пришли с ножом на перестрелку. Данная модель хорошо работала 10 лет назад, сейчас это не так»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер раскритиковал текущую модель развития «Хааса».

Бывший руководитель команды заявил, что «Хаасу» нужно было менять концепцию и уходить от идеи отдавать максимально допустимое количество задач на аутсорсинг – закупая детали у «Даллары» и «Феррари».

По словам Штайнера, в условиях действия ограничения бюджетов команд прежняя модель, которой до сих пор придерживается «Хаас», просто перестала работать:

«В прошлом году дела у нас шли не очень хорошо, я это прекрасно понимаю, я ведь не безграмотный. Но что я могу сделать со своей стороны, чтобы улучшить ситуацию? Ведь все знают, что другие команды вкладывают в развитие гораздо большие средства, а мы, можно сказать, пришли с ножом на перестрелку.

За последние пять лет «Формула-1» изменилась и с появлением потолка бюджетов двигаться можно только в одном направлении. Люди спрашивают, укладываемся ли мы в лимит бюджета, но сейчас это больше ничего не значит.

Сейчас вам нужно достигать максимально допустимых значений бюджета в капитальных затратах, и добиться максимальной эффективности в операционной деятельности, потому что ваши инвестиции должны работать максимально эффективно и снижать операционные расходы. Только тогда вы будете эффективны. Эта модель (максимальное использование аутсорсинга) фантастически работала 10 лет назад, но сейчас это уже не так. И эту модель команде нужно менять».

Штайнера спросили, как именно он бы стал действовать, получи он полную свободу на посту руководителя «Хааса»:

«Я бы пошел по пути развития той же модели, что и у всех остальных команд. Мне даже не нужно больше ничего говорить, потому что так действуют все остальные команды. Чтобы получить максимальную отдачу от трат на операционную деятельность, нужно вкладываться в инфраструктуру. Все очень просто. Вам просто нужно делать то же самое, что и все остальные команды.

Точно так же, как все команды начинают менять концепции своих болидов в пользу работающего варианта, и так же нужно действовать в отношении работы структуры команды. И вам нужны инвестиции, нужно вкладываться в развитие, потому что слабых команд в «Формуле-1» не осталось».

Экс-команда Мазепина в «Ф-1» обезглавилась и отринула развитие. Владелец не вкладывает – верит в «прорывную» бизнес-модель

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Женя Дерунов
он говорит что нужно было менять концепцию, но почему за столько лет он ничего не предпринял будучи руководителем команды? Боялся потерять место? Ругаться с владельцем это не тоже самое что с руководителями других команд.
Что он может поменять, если владелец денег не даёт? Ему дали 100 рублей, вот он и работает с учётом бюджета в 100 рублей. Он из своего кармана что ли должен базу строить, если они последние 10 лет аутсорсом только занимались. Да и с чего вы взяли, что он "ничего не предпринял"? То, что владелец отказался выдавать деньги, не значит, что у него их не просили. За слишком надоедливые просьбы его могли как раз и убрать.
+4
0
+4
Ответ Женя Дерунов
так а где ты был все это время будучи руководителем команды?
Ваш коммент из серии ругани с кассиршей в пятёрочке по поводу сбоев ПО на кассе/не качественного товара/цен/режима работы магазина и т.д.

"Штайнера спросили, как именно он БЫ стал действовать, ПОЛУЧИ он полную свободу на посту руководителя «Хааса»"
+3
0
+3
Поменяли бухгалтерию в ФИА.
По новым правилам контроля затрат в стоимость деталей от сторонних поставщиков потребовали включать полные затраты на исследования и проектирование. В итоге стоимость аутсорсинга от Даллары и Феррари подскочила.
Стало выгоднее делать детали на своей производственной базе, но ее у Хаас нет.
Хаас Аутомейшен в общем-то не такая большая компания в денежных масштабах, средств собственных у них на нынешнюю Ф1 нет. Плюс они попали и под налоговое расследование, плюс в РФ они до 22 года очень хорошо сидели, и по продажам, и по спонсорам. А продать пакет акций для привлечения инвесторов- это совсем другой бизнес для Джина Хааса.
Там тупик.
PS Вообще аутсорсинг вещь хорошая, если стоять на чисто рыночных позициях. Вот тот же Мерседес, радикально урезает капитальные затраты и рабочие места в Германии. А чтобы не терять объемы, выводит производство в Китай, будет по аутсорсингу моторы и компоненты для китайцев делать. Время такое, тут не до жиру, его пережить надо.
PPS Штайнер не ангел, неумных решений по развитию команды и управлению операциями на трассе была масса. Но в данном вопросе все действительно уперлось в Джина Хааса.
+1
0
+1
Хаас 4 года не мог решить проблему высокого износа шин при том что темп на одном круге у них в топ 5. И их главный инженер ответственный за это теперь повышен
+1
0
+1
Что за прикол с далларой, вот типа Хаас продувает свою тачку в трубе фур, а потом раз и левая компания им строит ухудшенную версию болида фур, но потом даллара им строит обновки часто один в один как у Феррари, вот взяли продули и получили детали как у Феррари, надо же совпадение какое, к чему эти игры с прокладкой. Вот в следующем году рб2 получит допустим прошлогодний болид и скажет им местный Макдональдс его собрал, утрированно конечно, но суть такая же.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий