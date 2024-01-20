Карлос Сайнс о победе отца на «Дакаре»: «Это было самое умное его выступление за все время, что я помню»

Карлос Сайнс высказался о победе отца на «Дакаре».

По словам пилота « », который сам приехал в Саудовскую Аравию в качестве поддержки, это выступление Карлоса Сайнса-старшего было одним из лучших и умных за всю его карьеру.

«Ему пришлось сильно постараться в борьбе за победу, но он оказался умнее всех и работал на дистанции гонки так, как умеет только он сам.

Это было самое умное выступление на «Дакаре» в исполнении отца за все время, что я помню. Он превосходно все исполнил и показал, какой у него опыт в этих гонках.

Я просил его не атаковать на пределе каждый день, ведь в конечном итоге «Дакар» – это марафон на выносливость, и ему очень нравится эта гонка.

Что сказать, 2024-й год начался отлично! Теперь и нам нужно продолжать в том же духе, чтобы поддержать семью Сайнсов», – рассказал .

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