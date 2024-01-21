Гельмут Марко: «Сайнс отличный гонщик. Но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Марко высоко оценил таланты Карлоса Сайнса.

По словам советника «Ред Булл», выступая в молодежной команде, Сайнс почти не уступал Ферстаппену в скорости.

Однако, как отметил Марко, во многом из-за сложных отношений между гонщиками «Ред Булл» пришлось выбирать кого-то одного, и команда, не пожалела о том, что сделали ставку на Ферстаппена.

«Сайнс, вне всяких сомнений, является отличным гонщиком. В «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») он выступал почти на равных с Максом Ферстаппеном. Плохо для него было лишь то, что его напарником оказался именно Ферстаппен.

Атмосфера в команде, если говорить об отношениях между гонщиками, была весьма токсичной. С учетом того, как в тот момент была устроена работа той команды, я не видел возможности сохранить его – поэтому Карлос ушел в «Рено», потом в «Макларен», а потом оказался в «Феррари».

Карлос долгое время жил в тени своего отца. На него несправедливо навесили ярлык избалованного сына успешного гонщика, в то время как на самом деле Карлосу наоборот приходилось постоянно бороться, чтобы пробиваться вперед.

Карлос был очень быстр в младших сериях. На своих первых тестах в «Формуле-1», на «Сильверстоуне», сев за руль болида (чемпионского «Ред Булл» RB9), он с самого начала оказался очень быстр. В некоторых скоростных поворотах он был даже быстрее Себастьяна Феттеля, который в тот момент был нашим эталоном.

Так что да, Сайнс был почти на одном уровне с Ферстаппеном, почти…но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать», – рассказал Марко.

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проблема положения Сайнца, что он намного лучше чем середняк, но все же немного хуже топов. Потому вторикелить он с спокойной душой не может, и заставить его это сделать трудно, да и как бы - не за что. Но и ехать как топ он все время не способен. И куда его девать. Тем более там в жизни все нормально, ему амбиции важнее денег. Такой вот в итоге парадокс.
+15
-1
+14
Просто в РБ понимали разницу между чемпионом и просто сильным пилотом
+13
-2
+11
Ответ Сергей Фетисов
Как бы не хорошо был Сайнс стабильности ему не хватает.Посмотрим ,что покажет в новом сезоне.В сезоне 2023г он единственный кто победил Ред Булл.
стабильности ему как раз хватает, в отличие от леклера, ему не хватает скорости
+9
-1
+8
Как бы не хорошо был Сайнс стабильности ему не хватает.Посмотрим ,что покажет в новом сезоне.В сезоне 2023г он единственный кто победил Ред Булл.
+7
-2
+5
Ответ Forever and Ever
Проблема положения Сайнца, что он намного лучше чем середняк, но все же немного хуже топов. Потому вторикелить он с спокойной душой не может, и заставить его это сделать трудно, да и как бы - не за что. Но и ехать как топ он все время не способен. И куда его девать. Тем более там в жизни все нормально, ему амбиции важнее денег. Такой вот в итоге парадокс.
это, скорее всего, лучшая характеристика младшего Карлоса.
+3
0
+3
так в очном противостоянии Макс победил Карлоса, поэтому выбор был очевиден. И это при том, что Макс был дебютантом и самым молодым пилотом
+2
-1
+1
Это не Сасайнс был так же хорош, как Тапкен. Это Тапкен УЖЕ был столь же хорош, как Сасайнс, при том, что был моложе и у него было меньше опыта, чем у сынка́.
+3
-2
+1
Ответ Forever and Ever
Проблема положения Сайнца, что он намного лучше чем середняк, но все же немного хуже топов. Потому вторикелить он с спокойной душой не может, и заставить его это сделать трудно, да и как бы - не за что. Но и ехать как топ он все время не способен. И куда его девать. Тем более там в жизни все нормально, ему амбиции важнее денег. Такой вот в итоге парадокс.
ну это вы загнули, обычный середнячок, иногда прыгающий выше головы. у них с Пересом много общего в этом плане.
+2
-2
0
Ответ bagi
ну это вы загнули, обычный середнячок, иногда прыгающий выше головы. у них с Пересом много общего в этом плане.
Сайнц на голову выше Перца как пилот. Достаточно например результаты на 1 круге посмотреть и как Перец на топ 1 машине ехал как дно. Даже если ему там Марко крутил шестеренки - ну не так же. Собственно Перца затем и держат в РБ, потому как он идеальный и классический вторикелла. Сам он брыкается, но в душе понимает, что это так и есть.
0
0
0
Ответ ibra207
Уж кто кто, а как раз Ферстаппен всем сынкам сынок))
ну карьера Сайнса оригинального куда красочнее и успешнее, чем у папы Макса. Да, не в Ф1, но кто сказал, что ралли уровнем ниже (с маркетингом сложно, т.к. транслировать сложно)

а про "сынков".. ну фиг знает, в Ф1 что ни гонщик, то чей-то "сынок". Ну просто этот спорт так десятилетиями был построен. Условный сын сторожа без связей и знакомств (при том, что сторожить тоже кто-то должен, а связи и знакомства вообще почти всё решают, особенно в Европе) имеет шансов значительно меньше, какими бы природными данными он ни обладал.. Всё остальное, как по мне, такие вот красивые истории "про рабочий класс для рабочего класса" на примере того же Окона..хотя родители Окона тоже не лохи какие-то даже по фр.меркам.
+1
-1
0
Ответ LeChat Ostrowski
ну карьера Сайнса оригинального куда красочнее и успешнее, чем у папы Макса. Да, не в Ф1, но кто сказал, что ралли уровнем ниже (с маркетингом сложно, т.к. транслировать сложно) а про "сынков".. ну фиг знает, в Ф1 что ни гонщик, то чей-то "сынок". Ну просто этот спорт так десятилетиями был построен. Условный сын сторожа без связей и знакомств (при том, что сторожить тоже кто-то должен, а связи и знакомства вообще почти всё решают, особенно в Европе) имеет шансов значительно меньше, какими бы природными данными он ни обладал.. Всё остальное, как по мне, такие вот красивые истории "про рабочий класс для рабочего класса" на примере того же Окона..хотя родители Окона тоже не лохи какие-то даже по фр.меркам.
Я к тому, что отец Макса сделал гораздо больше, участвуя и помогая сыну с карьерой в Ф1. Да и в целом, «пинками» приучая побеждать с детства, чем Сайнс старший для Карлоса. По крайней мере по той информации, что общедоступна. Поэтому и удивляет, что «сынком» при этом называют Сайнса)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий