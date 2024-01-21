Гельмут Марко: «Сайнс отличный гонщик. Но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать»
Марко высоко оценил таланты Карлоса Сайнса.
По словам советника «Ред Булл», выступая в молодежной команде, Сайнс почти не уступал Ферстаппену в скорости.
Однако, как отметил Марко, во многом из-за сложных отношений между гонщиками «Ред Булл» пришлось выбирать кого-то одного, и команда, не пожалела о том, что сделали ставку на Ферстаппена.
«Сайнс, вне всяких сомнений, является отличным гонщиком. В «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») он выступал почти на равных с Максом Ферстаппеном. Плохо для него было лишь то, что его напарником оказался именно Ферстаппен.
Атмосфера в команде, если говорить об отношениях между гонщиками, была весьма токсичной. С учетом того, как в тот момент была устроена работа той команды, я не видел возможности сохранить его – поэтому Карлос ушел в «Рено», потом в «Макларен», а потом оказался в «Феррари».
Карлос долгое время жил в тени своего отца. На него несправедливо навесили ярлык избалованного сына успешного гонщика, в то время как на самом деле Карлосу наоборот приходилось постоянно бороться, чтобы пробиваться вперед.
Карлос был очень быстр в младших сериях. На своих первых тестах в «Формуле-1», на «Сильверстоуне», сев за руль болида (чемпионского «Ред Булл» RB9), он с самого начала оказался очень быстр. В некоторых скоростных поворотах он был даже быстрее Себастьяна Феттеля, который в тот момент был нашим эталоном.
Так что да, Сайнс был почти на одном уровне с Ферстаппеном, почти…но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать», – рассказал Марко.
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а про "сынков".. ну фиг знает, в Ф1 что ни гонщик, то чей-то "сынок". Ну просто этот спорт так десятилетиями был построен. Условный сын сторожа без связей и знакомств (при том, что сторожить тоже кто-то должен, а связи и знакомства вообще почти всё решают, особенно в Европе) имеет шансов значительно меньше, какими бы природными данными он ни обладал.. Всё остальное, как по мне, такие вот красивые истории "про рабочий класс для рабочего класса" на примере того же Окона..хотя родители Окона тоже не лохи какие-то даже по фр.меркам.