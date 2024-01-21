Гельмут Марко: «Сайнс отличный гонщик. Но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать»

Марко высоко оценил таланты Карлоса Сайнса.

По словам советника « », выступая в молодежной команде, Сайнс почти не уступал Ферстаппену в скорости.

Однако, как отметил Марко, во многом из-за сложных отношений между гонщиками «Ред Булл» пришлось выбирать кого-то одного, и команда, не пожалела о том, что сделали ставку на Ферстаппена.

«Сайнс, вне всяких сомнений, является отличным гонщиком. В «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») он выступал почти на равных с . Плохо для него было лишь то, что его напарником оказался именно Ферстаппен.

Атмосфера в команде, если говорить об отношениях между гонщиками, была весьма токсичной. С учетом того, как в тот момент была устроена работа той команды, я не видел возможности сохранить его – поэтому Карлос ушел в «Рено», потом в «Макларен», а потом оказался в « ».

долгое время жил в тени своего отца. На него несправедливо навесили ярлык избалованного сына успешного гонщика, в то время как на самом деле Карлосу наоборот приходилось постоянно бороться, чтобы пробиваться вперед.

Карлос был очень быстр в младших сериях. На своих первых тестах в «Формуле-1», на «Сильверстоуне», сев за руль болида (чемпионского «Ред Булл» RB9), он с самого начала оказался очень быстр. В некоторых скоростных поворотах он был даже быстрее Себастьяна Феттеля, который в тот момент был нашим эталоном.

Так что да, Сайнс был почти на одном уровне с Ферстаппеном, почти…но когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что должны делать», – рассказал .