Сайнс и «Феррари» пока не смогли договориться о новом контракте (Formu1a.uno)

Сайнс пока не может договориться с «Феррари» о новом контракте.

Ранее сообщалось, что «Феррари» и пришли к соглашению и подпишут новый пятилетний контракт. В то же время Сайнсу в «Феррари» предлагают контракт на один год, а испанец рассчитывает на более длительное соглашение.

Недавно Сайнс заявлял, что хотел бы решить вопрос с новым контрактом до начала сезона-2024, чтобы не отвлекаться на сторонние вопросы по ходу чемпионата.

По информации Formu1a.uno, руководство «Феррари» не хотело бы связывать себя с Сайнсом долгосрочными обязательствами – ранее в нескольких источниках появлялась информация об интересе Скудерии к тому, чтобы подобрать для Шарля Леклера нового напарника в 2025 году, когда контракты закончатся у многих ведущих пилотов «Ф-1».

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?