Босс «Редлайн» о вкладе Ферстаппена в победу в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»: «Очень хороший заезд. Можно даже сказать безупречный»

Босс «Редлайн» выделил вклад Ферстаппена в победу в виртуальной гонке.

Экипаж Ферстаппена сумел выиграть гонку «24 часа Дайтоны», захватив лидерство за счет эффективно проведенных ночных отрезков.

Как рассказал руководитель киберспортивной команды «Редлайн» Атце Керкхоф, решающим оказался вклад именно :

«За ночь Макс Ферстаппен проехал сразу четыре отрезка, по ходу которых ему пришлось действительно серьезно потрудиться. Это была очень хорошая гонка. Можно даже сказать безупречная».

Экипаж Ферстаппена победил в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»