Босс «Редлайн» о вкладе Ферстаппена в победу в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»: «Очень хороший заезд. Можно даже сказать безупречный»
Босс «Редлайн» выделил вклад Ферстаппена в победу в виртуальной гонке.
Экипаж Ферстаппена сумел выиграть гонку «24 часа Дайтоны», захватив лидерство за счет эффективно проведенных ночных отрезков.
Как рассказал руководитель киберспортивной команды «Редлайн» Атце Керкхоф, решающим оказался вклад именно Макса Ферстаппена:
«За ночь Макс Ферстаппен проехал сразу четыре отрезка, по ходу которых ему пришлось действительно серьезно потрудиться. Это была очень хорошая гонка. Можно даже сказать безупречная».
Экипаж Ферстаппена победил в виртуальной гонке «24 часа Дайтоны»