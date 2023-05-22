Наводнение сорвало Гран-при в Имоле, $50 млн от «Феррари» для Хэмилтона, ключевые обновления «Мерседеса» в Монако и другие события в «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Гран-при Эмилии-Романьи отменили из-за наводнения. «Феррари» и «Ф-1» пожертвовали по миллиону евро пострадавшим, Цунода помог убрать улицы Фаэнцы.

2. «Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на 50 миллионов, президент компании Элканн находится в «тесном контакте» с Льюисом, утверждает Daily Mail.

3. Хэмилтон заработал на миллион долларов больше Ферстаппена за последний год по версии Forbes.

4. Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что уход «Ф-1» дал «большой толчок» развитию российского автоспорта на канале, а бывший промоутер Гран-при России признался, что «не скучает ни капли» по королевским гонкам.

5. «Феррари» отложила крупные обновления из-за отмены гонки в Имоле, а «Мерседес» опробует ключевые новинки на Гран-при Монако – они могут повлиять и на будущее Льюиса в команде.

6. Эдди Джордан рассказал, сколько титулов мог бы выиграть Алонсо, если бы не «погнался за деньгами». Сам Фернандо мечтает о борьбе за третье чемпионство и 33-й победе – испанец сообщил, на каких трассах может подняться на верхнюю ступень подиума.

7. Календарь «Ф-1» будущего: три африканские страны и Корея претендуют на проведение Гран-при.

8. Серию A1 – гонки среди национальных команд – планируется возродить в 2024-м с болидами, разгоняющимися до 350 км/ч. К проекту привлекли бывшего босса «Альпин» Будковского, утверждает Sky.

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Другие серии

1. Палоу выиграл поул к «500 милям Индианаполиса», Викей и Розенквист стартуют с первого ряда.

2. Лидер и чемпион MotoGP Баньяя получил трещину в одной из костей правой ступни, но планирует выступить на Гран-при Италии.

🔔 Гонки на этой неделе

1. «Формула-1» точно возвращается – Гран-при Монако пройдет 26-28 мая, как и серии поддержки – «Формула-2» и «Формула-3».

2. «500 миль Индианаполиса» (28 мая).

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