Шарль Леклер: «Я стремлюсь изучить предельные возможности болида. Ошибки – это нормально»

Пилот «Феррари» рассказал, что не обращает внимание на критику в свой адрес, связанную с ошибками и вылетами с трассы.

Недавно Леклер подвергся критике со стороны и Дэймона Хилла, и Дэвида Култхарда – оба эксперта отмечали, что монегаску нужно прибавлять и избавляться от ошибок, если он хочет получить шанс стать чемпионом «Формулы-1».

«Я полностью сосредоточен на скорости и стремлении изучить предельные возможности болида. Ошибки – это нормально.

Конечно, давление со стороны тоже присутствует, особенно когда ты выступаешь за «Феррари». Люди могут разочароваться в тебе даже после совсем небольшой ошибки. Но я прекрасно осознаю эту ответственность.

Как гонщик ты должен уметь справляться с давлением, это часть работы, как и борьба колесо в колесо с оппонентом. И то, что порой дела идут не так, как надеются люди – это тоже часть «Формулы-1».

Хорошее выступление рождается из сочетания упорной работы, подготовки и готовности рисковать. Я должен суметь определить предельные возможности болида и шин. Особенно в последней тренировке. Упорный труд и стабильность необходимы для достижения успеха. Но было бы странно предполагать, что все всегда будет идти гладко, это нереально», – рассказал Леклер.

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