Шарль Леклер: «Я стремлюсь изучить предельные возможности болида. Ошибки – это нормально»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не обращает внимание на критику в свой адрес, связанную с ошибками и вылетами с трассы.

Недавно Леклер подвергся критике со стороны и Дэймона Хилла, и Дэвида Култхарда – оба эксперта отмечали, что монегаску нужно прибавлять и избавляться от ошибок, если он хочет получить шанс стать чемпионом «Формулы-1».

«Я полностью сосредоточен на скорости и стремлении изучить предельные возможности болида. Ошибки – это нормально.

Конечно, давление со стороны тоже присутствует, особенно когда ты выступаешь за «Феррари». Люди могут разочароваться в тебе даже после совсем небольшой ошибки. Но я прекрасно осознаю эту ответственность.

Как гонщик ты должен уметь справляться с давлением, это часть работы, как и борьба колесо в колесо с оппонентом. И то, что порой дела идут не так, как надеются люди – это тоже часть «Формулы-1».

Хорошее выступление рождается из сочетания упорной работы, подготовки и готовности рисковать. Я должен суметь определить предельные возможности болида и шин. Особенно в последней тренировке. Упорный труд и стабильность необходимы для достижения успеха. Но было бы странно предполагать, что все всегда будет идти гладко, это нереально», – рассказал Леклер.

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14 комментариев

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Mr.Alien
Ответ Алексей
Сам не понимаю, почему настолько не любят карлито, и превозносят эклера... На мега космовозе любой спокойно станет чампом. И баттон, себ, люся, макс это подтвердят (это чампы с 2009 года.... уже 15 лет чампом становятся только космовозы).
Наверное, потому что люди любят гонщиков, а не доезжал
+13
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Scorpio
Ответ Алексей
Сам не понимаю, почему настолько не любят карлито, и превозносят эклера... На мега космовозе любой спокойно станет чампом. И баттон, себ, люся, макс это подтвердят (это чампы с 2009 года.... уже 15 лет чампом становятся только космовозы).
лол, похмелись.
в прошлом сезоне, при всем попустительстве мостика Леклер вытер ноги об доезжалу, и даже обошел второй космовоз в личном зачете.
На мега космовозе как ты выразился, чемпионами будут пилоты, что ищут пределы болида, а доезжалы как были, так и будут в районе 5 места
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мать Зетмира
Ответ Алексей
Прошла 1/4 сезона... Эклер все ищет пределы, уступая в таблице карлито, который стабильно берет очки КАЖДУЮ гонку.
Все года говорю, что Леклер быстрее, Сайнс - стабильнее. Но меня минусуют, а ситуация из года в год отображается в таблице.
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Rjcnbr
Так проблема в том что и давления сейчас никакого нет на Леклера, он так говорит как будто фуры ноздря в ноздрю идут рб, а не проигрывают 1 сек с круга. И даже в таких условиях нулевого давления Леклер всеми силами пытается побить рекорд Шумахера по разбитым болидами
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Кирилл Конопельченко
Ответ Алексей
Прошла 1/4 сезона... Эклер все ищет пределы, уступая в таблице карлито, который стабильно берет очки КАЖДУЮ гонку.
Иди посмотри на разницу побед и поулов. Ты мелкий глор и не больше.
+6
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Фридрих Свинько
Ответ Алексей
Сам не понимаю, почему настолько не любят карлито, и превозносят эклера... На мега космовозе любой спокойно станет чампом. И баттон, себ, люся, макс это подтвердят (это чампы с 2009 года.... уже 15 лет чампом становятся только космовозы).
Если бы Макс в 2021 ездил как Сайнс, то он бы и близок не был к Хэму
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Brigande
Сколько накрашил в свое время МШ никто не воспоминает . В бытность пилотом Феррари стабильно проверял лимиты трассы , машины , возможностей шин , и своих собственных .
+2
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Minuvert
Ответ Brigande
Сколько накрашил в свое время МШ никто не воспоминает . В бытность пилотом Феррари стабильно проверял лимиты трассы , машины , возможностей шин , и своих собственных .
Не было лимита на моторы, комплектующие и финансы. Мог себе позволить
+2
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Minuvert
Ответ Алексей
Сам не понимаю, почему настолько не любят карлито, и превозносят эклера... На мега космовозе любой спокойно станет чампом. И баттон, себ, люся, макс это подтвердят (это чампы с 2009 года.... уже 15 лет чампом становятся только космовозы).
Росберга забыли
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Nothern Lord
Ответ Алексей
Прошла 1/4 сезона... Эклер все ищет пределы, уступая в таблице карлито, который стабильно берет очки КАЖДУЮ гонку.
Да плевать всем на очки Карлито.
Леклер при наличии минимального шанса на победу будет за нее бороться, а Сайнс так и продолжит набирать очки в районе 4-5 места.
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Vano32rus
Ответ Minuvert
Не было лимита на моторы, комплектующие и финансы. Мог себе позволить
Да, а главное не было лимита на тесты , где крашить можно было сколько потребуется, чтобы найти пределы
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