Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»

Мик Шумахер рассказал об отношении к суевериям и потенциальном возвращении в «Формулу-1».

Резервный пилот « » отметил, что все еще рассчитывает оказаться на стартовой решетке. По сообщениям немецкой прессы, Мик может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе».

«Я верю в знаки зодиака. Я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену.

Моя цель – снова получить кокпит в «Формуле-1», – заявил экс-гонщик « ».

Шумахер также поделился мыслями о себе как личности:

«Ребенком я мог пойти куда угодно, пообщаться с кем угодно, но мне все меньше это нравится с возрастом. Я довольно застенчив.

У меня две личности: с одной стороны, я гонщик, с другой – обычный Мик. То есть, я всегда такой, но на трассе переключаюсь на Мика-гонщика».

«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)