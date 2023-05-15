Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»

Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Логан Сарджент Авто

Мик Шумахер рассказал об отношении к суевериям и потенциальном возвращении в «Формулу-1».

Резервный пилот «Мерседеса» отметил, что все еще рассчитывает оказаться на стартовой решетке. По сообщениям немецкой прессы, Мик может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе».

«Я верю в знаки зодиака. Я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену.

Моя цель – снова получить кокпит в «Формуле-1», – заявил экс-гонщик «Хааса».

Шумахер также поделился мыслями о себе как личности:

«Ребенком я мог пойти куда угодно, пообщаться с кем угодно, но мне все меньше это нравится с возрастом. Я довольно застенчив.

У меня две личности: с одной стороны, я гонщик, с другой – обычный Мик. То есть, я всегда такой, но на трассе переключаюсь на Мика-гонщика».

«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)

12 комментариев

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Лига Мастеров
я и раньше подозревал что у Мика от отца только фамилия. Щас я в этом окончательно убедился!
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Tutti Pazzi per Materazzi
Так вот почему он так любил в стены вписываться)
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Mohnatiy
А вот на машине стены лучше объезжать...
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LeChat Ostrowski
всегда очень жалко успешных родителей, на детях которых отдыхает природа..
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Michael_Monza
Надо познакомить его с заремой она тоже команду подбирала по знакам зодиака
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Андрей Омельянович
Мы все были свидетелями его намерений в Джидде в прошлом году. Не очень хочется желать ему удачи в его стремлениях
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orangevirus
Главное, чтобы новые ворота были покрепче.
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Ева без Адама
Там в соседней новости нужно было Максу помочь котика из кладовки достать...
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grag68
Ответ Лига Мастеров
я и раньше подозревал что у Мика от отца только фамилия. Щас я в этом окончательно убедился!
Ну да, от отца обычно только фамилия а ментально, сыновья , в деда по материнской линии))
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edart84
Ответ Лига Мастеров
я и раньше подозревал что у Мика от отца только фамилия. Щас я в этом окончательно убедился!
Никто не видел Мика на другой машине, второй шанс может еще выпадет. Но явно последний будет, если не будет результата.
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