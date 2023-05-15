Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»
Мик Шумахер рассказал об отношении к суевериям и потенциальном возвращении в «Формулу-1».
Резервный пилот «Мерседеса» отметил, что все еще рассчитывает оказаться на стартовой решетке. По сообщениям немецкой прессы, Мик может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе».
«Я верю в знаки зодиака. Я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену.
Моя цель – снова получить кокпит в «Формуле-1», – заявил экс-гонщик «Хааса».
Шумахер также поделился мыслями о себе как личности:
«Ребенком я мог пойти куда угодно, пообщаться с кем угодно, но мне все меньше это нравится с возрастом. Я довольно застенчив.
У меня две личности: с одной стороны, я гонщик, с другой – обычный Мик. То есть, я всегда такой, но на трассе переключаюсь на Мика-гонщика».
«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)
12 комментариев