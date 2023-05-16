Генпродюсер «Матч ТВ»: «Уход «Ф-1» дал большой толчок развитию российского автоспорта на канале»

Теги Формула-1 Матч ТВ Авто

Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал о пользе от разрыва с «Формулой-1».

По словам Александра Тащина, расторжение контрактов с телеканалом со стороны «Ф-1» и других иностранных гоночных чемпионатов поспособствовало увеличению количества трансляций российских соревнований.

«Не секрет, что в прошлом году ряд иностранных гоночных серий расторг с нами контракты. Но мы считаем, что это не только имело какой‑то негативный эффект, но и привнесло позитивные вещи.

В частности, это дало большой толчок развитию автоспорта в России на нашем канале. Потому что такого количества российских серий, которые мы показываем как на федеральном, так и на тематических каналах, мы не показывали никогда», – заявил менеджер.

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25 комментариев

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Антон Чугунов
Ваш уход даст еще больше толчок развитию телевидения
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Luca di Montezemolo
Санкции только на пользу ...серия 242. Не знаю про какое развитие этот чел толкует, давно матч ТВ не включал, предлагаю им супер идею, свой дтм, накупить волг, москвичей, и чаек в Китае , и проводить чемпионат.
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Док163
ага именно так. Ни разу не смотрел никаких гонок на матч тв после ухода ф1. А ф1 смотрю на альтернативных площадках. не несите чушь.
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МТБ
Да-да, санкции нам полезны, слышали уже эту дичь
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Oleg Olegov
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Уход «Ф-1» дал большой толчок развитию Сигала на канале»
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mold-cel
Лигу Чемпионов завязывайте показывать. Рос. футбол надо поднимать! и кино российское тоже продвигайте, а то что все чак норрис, сигал и джеки чан. У нас свои есть звезды: безруков, пореченков, панин итд
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Luis Kusares
Уход Ф1 с Срач - тв дал возможность смотреть трансляции без рекламы да еще и комментаторов выбирать.
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Vseznaika
«Уход «Лига чемпионов УЕФА» дал большой толчок развитию российского футбола на канале»
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ash918
Жаль только, что самому автоспорту дал толчок под зад.
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Rad0
Быстро и точка?
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VictorVallecano
МатчТВ - тот еще толчок.
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Мария Голденштерн
А какие гонки, кроме Ф1, Матч ВООБЩЕ показывает, напомните?) И я вот не помню.
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Printezis1990
пусть не несет эту чушь!
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Рома Карабах
Серьезное развитие. Сколько трансляций/передач, связанных с автоспортом на этой неделе? Три наберется? Толчок неимоверный.
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Schiaff1no
Скажите ему кто-нибудь, что слово развитие немного другое значение имеет
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Prof1983
Уход «Ф-1» дал большой толчок развитию показа гонок на ВК без рекламы с разными комментаторами
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Вечно в бане
«В частности, это дало большой толчок развитию автоспорта в России на нашем канале. Потому что такого количества российских серий, которые мы показываем как на федеральном, так и на тематических каналах, мы не показывали никогда»

Типичный государственный управленец высшей категории. А kpi какой у ваших трансляций? Много людей стали смотреть российские серии после того, как с матча ушла Ф1?
Подозреваю, что не сильно больше ноля. А так можно хоть чемпионат Челябинска по городкам показывать, толку-то с этого?
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GraDea
Несмотря на нехватку денег и отсутствие работы - мы перешли на здоровое питание. Даже последний &%# доедаем исключительно без соли!
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Mr.Alien
Какие серии они показывают? Только РСКГ видел, которое и во времена ф1 было
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Алекс Ну
Грибов обожрался?
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Al561
Надо еще отказаться от ЛЧ, зарубежных чемпионатов, хоккейного ЧМ, страшно даже представить, как попрет развитие отечественного спорта на отечественном телевидении)))
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kwinto88
весеннее обострение...
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nolan_90
Да они же просто все наркоманы🤯
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Forza
Генпродюсер «Сатч ТВ»: «Уход «Ф-1» дал большой толчок»
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Oleg Olegov
Ответ mold-cel
Лигу Чемпионов завязывайте показывать. Рос. футбол надо поднимать! и кино российское тоже продвигайте, а то что все чак норрис, сигал и джеки чан. У нас свои есть звезды: безруков, пореченков, панин итд
Сигал наш!
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