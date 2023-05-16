Генпродюсер «Матч ТВ»: «Уход «Ф-1» дал большой толчок развитию российского автоспорта на канале»

Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал о пользе от разрыва с «Формулой-1».

По словам Александра Тащина, расторжение контрактов с телеканалом со стороны «Ф-1» и других иностранных гоночных чемпионатов поспособствовало увеличению количества трансляций российских соревнований.

«Не секрет, что в прошлом году ряд иностранных гоночных серий расторг с нами контракты. Но мы считаем, что это не только имело какой‑то негативный эффект, но и привнесло позитивные вещи.

В частности, это дало большой толчок развитию автоспорта в России на нашем канале. Потому что такого количества российских серий, которые мы показываем как на федеральном, так и на тематических каналах, мы не показывали никогда», – заявил менеджер.

Бывший промоутер Гран-при России: «Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли»