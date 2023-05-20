Фелипе Масса о титуле Хэмилтона-2008: «Гран-при Сингапура – украденная гонка, манипуляция»

Фелипе Масса заявил об «украденном» Гран-при Сингапура-2008.

Вице-чемпион того сезона может обратиться в суд по поводу титула после рассказа бывшего руководителя «Формулы-1» . Берни сообщил, что знал о намеренной аварии гонщика « » Нельсона Пике-младшего в Сингапуре, однако не стал ничего предпринимать. В той гонке Хэмилтон, выступавший за « », стал третьим, а Масса, защищавший цвета «Феррари», финишировал вне очковой зоны. В конце сезона Льюис опередил бразильца на одно очко.

«Со мной поступили абсолютно неправильно из-за случившегося в том году, из-за украденной гонки. Поэтому я ищу справедливости. Я не юрист, но все знают, что со мной поступили неправильно. Мы боремся за справедливость, чтобы исправить произошедшее.

Это была украденная гонка, манипуляция, а это очень серьезно. Дело не в сломавшемся двигателе. Моторы тоже ломались, но это часть спорта.

Это была манипуляция. Нельсиньо Пике заставили врезаться, чтобы помочь напарнику [ ] победить. Это безусловная манипуляция. Итоги гонки вышли совершенно другими. Так что это манипуляция», – высказался Масса.

Фелипе Масса о возможном суде за титул Хэмилтона 2008 года: «Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари»

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»