Фелипе Масса о титуле Хэмилтона-2008: «Гран-при Сингапура – украденная гонка, манипуляция»

Теги Берни Экклстоун Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Рено Авто

Фелипе Масса заявил об «украденном» Гран-при Сингапура-2008.

Вице-чемпион того сезона может обратиться в суд по поводу титула Льюиса Хэмилтона после рассказа бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Берни сообщил, что знал о намеренной аварии гонщика «Рено» Нельсона Пике-младшего в Сингапуре, однако не стал ничего предпринимать. В той гонке Хэмилтон, выступавший за «Макларен», стал третьим, а Масса, защищавший цвета «Феррари», финишировал вне очковой зоны. В конце сезона Льюис опередил бразильца на одно очко.

«Со мной поступили абсолютно неправильно из-за случившегося в том году, из-за украденной гонки. Поэтому я ищу справедливости. Я не юрист, но все знают, что со мной поступили неправильно. Мы боремся за справедливость, чтобы исправить произошедшее.

Это была украденная гонка, манипуляция, а это очень серьезно. Дело не в сломавшемся двигателе. Моторы тоже ломались, но это часть спорта.

Это была манипуляция. Нельсиньо Пике заставили врезаться, чтобы помочь напарнику [Фернандо Алонсо] победить. Это безусловная манипуляция. Итоги гонки вышли совершенно другими. Так что это манипуляция», – высказался Масса.

Фелипе Масса о возможном суде за титул Хэмилтона 2008 года: «Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари»

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

13 комментариев

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rastamansky
Ничего уже не вернуть. Если только объявят вторым чемпионом, но это как то уже не совсем то. В целом жаль Фелипе, жить с этим, смириться, забыть, и сейчас опять все по новой. Ни к чему все эти ложные надежды ему.
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Александр Деев
Иронично. Вот как будто вчера Хэмильтон говорит что у него украли титул 2021, а сегодня уже сам может почуствовать каково это, когда твои достижения кто-то пытается обесценить.
Массу жалко, даже не за то что упустил тот титул, а за то что до сих пор возвращается назад и не может отпустить.
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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Господи, насколько же Велик Фернандо Алонсо
В соседней ветке, где Фернандо рассуждает о победе в Гран-при или борьбе за титул, этот комментарий смотрелся бы уместнее
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Ihor Soldatkin
Ответ doctor.morge
Ну что же, видимо подготовка к суду движется. Терминология определенная появилась, адвокаты работают. Посмотрим, будет интересно.
В плане юрисдикции аргументы Массы равны нулю. По действующим правилам на обжалование и пересмотра результатов конкретной гонки дается неделя-полторы. Про пересмотр результатов сезона тут и вовсе говорить нечего
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past present future
может обратиться в суд
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ну так обращайся или заканчивай уже трещать, надоел
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doctor.morge
Ну что же, видимо подготовка к суду движется. Терминология определенная появилась, адвокаты работают. Посмотрим, будет интересно.
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Олег Карпов
сколько шуток было про пёсика ботю,но на его фоне масса просто опущенец.
он же сам потом пятки лизал алонсо:пропускал в хоккенхайме,утешал в абу даби,потом опять помогал в 2012,потом угарная история с уходом/не уходом в 2016.
такой бесхарактерный "чемпион" со скоростью середняка просто плевок в лицо серии
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Илья Такой
Ответ Александр Деев
Иронично. Вот как будто вчера Хэмильтон говорит что у него украли титул 2021, а сегодня уже сам может почуствовать каково это, когда твои достижения кто-то пытается обесценить. Массу жалко, даже не за то что упустил тот титул, а за то что до сих пор возвращается назад и не может отпустить.
Ничего себе отпустить, тут не повышение на работе или предательство любимого человека, тут как бы со времён Сенны последний бразильский чемпион, ЧЕМПИОН ФОРМЫЛЫ 1 2008!!!!
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Стас Тельных
Ответ Александр Деев
Иронично. Вот как будто вчера Хэмильтон говорит что у него украли титул 2021, а сегодня уже сам может почуствовать каково это, когда твои достижения кто-то пытается обесценить. Массу жалко, даже не за то что упустил тот титул, а за то что до сих пор возвращается назад и не может отпустить.
Ну тогда и Хэмилтон обратится в суд по поводу бельгии 21, в которой за круг под пейскаром дали очки
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Ra-mires
Ответ doctor.morge
Ну что же, видимо подготовка к суду движется. Терминология определенная появилась, адвокаты работают. Посмотрим, будет интересно.
Масса судя по всему куда то очень неудачно вложился и хочет чтобы ему заткнули рот парой копеек
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