Фелипе Масса о титуле Хэмилтона-2008: «Гран-при Сингапура – украденная гонка, манипуляция»
Фелипе Масса заявил об «украденном» Гран-при Сингапура-2008.
Вице-чемпион того сезона может обратиться в суд по поводу титула Льюиса Хэмилтона после рассказа бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Берни сообщил, что знал о намеренной аварии гонщика «Рено» Нельсона Пике-младшего в Сингапуре, однако не стал ничего предпринимать. В той гонке Хэмилтон, выступавший за «Макларен», стал третьим, а Масса, защищавший цвета «Феррари», финишировал вне очковой зоны. В конце сезона Льюис опередил бразильца на одно очко.
«Со мной поступили абсолютно неправильно из-за случившегося в том году, из-за украденной гонки. Поэтому я ищу справедливости. Я не юрист, но все знают, что со мной поступили неправильно. Мы боремся за справедливость, чтобы исправить произошедшее.
Это была украденная гонка, манипуляция, а это очень серьезно. Дело не в сломавшемся двигателе. Моторы тоже ломались, но это часть спорта.
Это была манипуляция. Нельсиньо Пике заставили врезаться, чтобы помочь напарнику [Фернандо Алонсо] победить. Это безусловная манипуляция. Итоги гонки вышли совершенно другими. Так что это манипуляция», – высказался Масса.
Фелипе Масса о возможном суде за титул Хэмилтона 2008 года: «Я делаю это ради друзей, страны, семьи, «Феррари»
Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»
Массу жалко, даже не за то что упустил тот титул, а за то что до сих пор возвращается назад и не может отпустить.
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ну так обращайся или заканчивай уже трещать, надоел
он же сам потом пятки лизал алонсо:пропускал в хоккенхайме,утешал в абу даби,потом опять помогал в 2012,потом угарная история с уходом/не уходом в 2016.
такой бесхарактерный "чемпион" со скоростью середняка просто плевок в лицо серии