«Формула-1» пожертвовала 1 млн евро и закупленные для Гран-при продукты питания пострадавшим от наводнения в Эмилии-Романьи
«Формула-1» выделила средства для оказания помощи людям, каким-либо образом пострадавшим в результате наводнения на севере Италии.
Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти 19-21 мая в Имоле, был отменен. По последней информации число жертв в результате стихийного бедствия достигло 13 человек. Более 20000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
«Формула-1» выделила региональному агентству территориальной безопасности и гражданской обороны 1 млн евро – такую же сумму ранее передала «Феррари».
Также «Формула-1» в сотрудничестве со всеми десятью командами чемпионата передала нуждающимся все заранее закупленные для проведения Гран-при продукты питания.
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