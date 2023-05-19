«Формула-1» пожертвовала 1 млн евро и закупленные для Гран-при продукты питания пострадавшим от наводнения в Эмилии-Романьи

«Формула-1» выделила средства для оказания помощи людям, каким-либо образом пострадавшим в результате наводнения на севере Италии.

-Романьи, который должен был пройти 19-21 мая в Имоле, был отменен. По последней информации число жертв в результате стихийного бедствия достигло 13 человек. Более 20000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

« » выделила региональному агентству территориальной безопасности и гражданской обороны 1 млн евро – такую же сумму ранее передала « ».

Также «Формула-1» в сотрудничестве со всеми десятью командами чемпионата передала нуждающимся все заранее закупленные для проведения Гран-при продукты питания.

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