«Формула-1» пожертвовала 1 млн евро и закупленные для Гран-при продукты питания пострадавшим от наводнения в Эмилии-Романьи

Теги происшествия Феррари Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Формула-1» выделила средства для оказания помощи людям, каким-либо образом пострадавшим в результате наводнения на севере Италии.

Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти 19-21 мая в Имоле, был отменен. По последней информации число жертв в результате стихийного бедствия достигло 13 человек. Более 20000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Формула-1» выделила региональному агентству территориальной безопасности и гражданской обороны 1 млн евро – такую же сумму ранее передала «Феррари».

Также «Формула-1» в сотрудничестве со всеми десятью командами чемпионата передала нуждающимся все заранее закупленные для проведения Гран-при продукты питания.

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3 комментария

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Maldini Маршалков
Молодцы, уважуха!!
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Maldini Маршалков
Молодцы, уважуха!!
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Дмитрий Мусалов
Молодцы, уважуха!!
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