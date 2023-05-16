3 африканские страны и Корея претендуют на проведение Гран-при «Ф-1» (The Race)

Появилась информация о предполагаемых перестановках в календаре «Формулы-1» в ближайшие годы.

Издание The Race сообщает, что на проведение Гран-при претендуют сразу три африканские страны: ЮАР с двумя локациями (автодром «Кьялами» и Кейптаун), Руанда и Марокко.

Наиболее перспективным считается проект «Кьялами». Проведение гонки на трассе рядом с Йоханнесбургом, где уже проходили Гран-при, возможно уже в 2024 году, однако для заключения сделки требуется поддержка со стороны властей Южной Африки.

В долгосрочной перспективе гонки могут принять Мадрид и Республика Корея. Испанская столица намерена перехватить право организации у Барселоны. Контракт с каталонским автодромом истекает в конце 2026 года.

Проведение городской гонки в Сеуле менее вероятно, чем в Мадриде. В то же время Гран-при может принять второй по величине город Кореи – Пусан.

Издание не подтверждает слухи о Гран-при в Колумбии и Вьетнаме.

Несколько текущих этапов находятся под угрозой – в частности, . Гонка не проводилась после 2019 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а контракт истекает в 2024-м. По информации The Race, положение этапа «Ф-1» в Китае пошатнулось из-за «неоднозначной реакции» страны на события на Украине, а также нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Также места может лишиться одна из гонок в – в Монце или Имоле. Гран-при покинет чемпионат в случае подписания соглашения с этапом в ЮАР. Существует и альтернативный вариант: трассы в Спа и Зандворте могут чередоваться.

Возвращение Гран-при Франции маловероятно, в отличие от гонки в . В то же время проведение немецкого этапа будет во многом зависеть от воли «Ауди», которая вступит в «Ф-1» в 2026 году.

Также журналисты опровергают информацию о том, что в будущем «Ф-1» может проводить по 30 гонок за сезон. Такую величину называл руководитель чемпионата Стефано Доменикали, однако менеджер говорил исключительно о количестве желающих организовать гонки. Скорее всего, максимум в 24 этапа, закрепленный в Договоре согласия, сохранится и с подписанием нового соглашения в 2026-м.

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