Фернандо Алонсо о победах в 2023-м: «Астон Мартин» возлагает надежды на трассы вроде Монако, Будапешта, Сингапура»
Фернандо Алонсо считает, что способен выиграть одну-две гонки в 2023 году.
«Думаю, да.
Где? Не знаю. Похоже, у нас не быстрейшая машина на прямых. Нужно прибавить в этом аспекте, зато мы очень хороши в поворотах. Так что назвал бы самые медленные трассы чемпионата – скажем, Монако, Будапешт, Сингапур. На автодромы такого рода мы возлагаем основные надежды в данный момент.
Пока что «Ред Булл» не ломается, болид невероятно быстрый. Если появится шанс, мы должны быть готовыми и не допускать ошибок», – заявил пилот «Астон Мартин».
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