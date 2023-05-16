Фернандо Алонсо о победах в 2023-м: «Астон Мартин» возлагает надежды на трассы вроде Монако, Будапешта, Сингапура»

Теги Гран-при Монако Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо считает, что способен выиграть одну-две гонки в 2023 году.

«Думаю, да.

Где? Не знаю. Похоже, у нас не быстрейшая машина на прямых. Нужно прибавить в этом аспекте, зато мы очень хороши в поворотах. Так что назвал бы самые медленные трассы чемпионата – скажем, Монако, Будапешт, Сингапур. На автодромы такого рода мы возлагаем основные надежды в данный момент.

Пока что «Ред Булл» не ломается, болид невероятно быстрый. Если появится шанс, мы должны быть готовыми и не допускать ошибок», – заявил пилот «Астон Мартин».

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!

5 комментариев

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Анатолий Зубков
Мне кажется, Сингапур будет самой подходящей трассой для победы Алонсо.
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ibra207
добавил бы к этому списку Австрию
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Minuvert
Ответ Анатолий Зубков
Мне кажется, Сингапур будет самой подходящей трассой для победы Алонсо.
Перес будет против
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