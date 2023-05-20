Серию A1 – гонки среди национальных команд – планируется возродить в 2024-м с болидами, разгоняющимися до 350 км/ч (Sky)
Влиятельные фигуры из мира бизнеса и автоспорта намерены возродить Серию A1.
Гоночный чемпионат проходил в 2005-2009 годах. Участие в соревнованиях принимали сборные различных стран мира.
По информации Sky News, в переговорах по привлечению 100 миллионов долларов участвует сэр Кит Миллс – британский бизнесмен, возглавлявший заявку Лондона на право проведение Олимпийских игр 2012 года.
Возглавит проект, который должны запустить в конце 2024 года, команда под началом Марцина Будковского, бывшего управляющего директора «Альпин». Также говорится об участии бывшего технического директора «Тойоты», «Джордана» и «Рено» Майка Гаскойна в качестве советника и экс-президента французской медиагруппы Lagardère Дэвида Уайта.
Предполагается, что в серии будут выступать 20 команд, представляющие страны по всему миру. Перечисляются и возможные сборные: Великобритания, Китая, Италия, Саудовская Аравия и США. Каждая команда будет включать в себя одного опытного гонщика и одного молодого.
Пилоты будут управлять болидами одной спецификации, которые смогут разгоняться примерно до 350 км/ч. Чемпионат потенциально станет вторым в мире по скорости после «Формулы-1». Машины будут использовать «зеленое» топливо – вероятно, подобное бензину, на который переходит «Ф-1» в 2026 году.
Как сообщают источники Sky, несколько фондов и инвесторов «с глубокими карманами» уже выразили интерес к финансированию затеи.
Идут переговоры с производителями шасси и двигателя. Источники передают, что уже создан рабочий прототип. Серия не собирается напрямую конкурировать с «Ф-1» за внимание зрителей, поэтому сезон должен проходить с декабря по июль.
«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»
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100 млн долларов на 20 команд??? какие уж тут вторые в мире, я вообще о них не слышал в нулевых, когда и где они там ездили...