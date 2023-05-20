Серию A1 – гонки среди национальных команд – планируется возродить в 2024-м с болидами, разгоняющимися до 350 км/ч (Sky)

Влиятельные фигуры из мира бизнеса и автоспорта намерены возродить Серию A1.

Гоночный чемпионат проходил в 2005-2009 годах. Участие в соревнованиях принимали сборные различных стран мира.

По информации Sky News, в переговорах по привлечению 100 миллионов долларов участвует сэр Кит Миллс – британский бизнесмен, возглавлявший заявку Лондона на право проведение Олимпийских игр 2012 года.

Возглавит проект, который должны запустить в конце 2024 года, команда под началом Марцина Будковского, бывшего управляющего директора « ». Также говорится об участии бывшего технического директора «Тойоты», « » и « » Майка Гаскойна в качестве советника и экс-президента французской медиагруппы Lagardère Дэвида Уайта.

Предполагается, что в серии будут выступать 20 команд, представляющие страны по всему миру. Перечисляются и возможные сборные: Великобритания, Китая, Италия, Саудовская Аравия и США. Каждая команда будет включать в себя одного опытного гонщика и одного молодого.

Пилоты будут управлять болидами одной спецификации, которые смогут разгоняться примерно до 350 км/ч. Чемпионат потенциально станет вторым в мире по скорости после «Формулы-1». Машины будут использовать «зеленое» топливо – вероятно, подобное бензину, на который переходит «Ф-1» в 2026 году.

Как сообщают источники Sky, несколько фондов и инвесторов «с глубокими карманами» уже выразили интерес к финансированию затеи.

Идут переговоры с производителями шасси и двигателя. Источники передают, что уже создан рабочий прототип. Серия не собирается напрямую конкурировать с «Ф-1» за внимание зрителей, поэтому сезон должен проходить с декабря по июль.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»