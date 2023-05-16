«Событие может соревноваться по вниманию с «Ле‑Маном» и лучшими этапами «Ф‑1» через несколько лет». Роман Русинов о фестивале скорости на «Игоре»

Роман Русинов считает мероприятие на «Игоре» будущим конкурентом «24 часов Ле-Мана».

Гонщик и менеджер команды G‑Drive Racing высказался так о фестивале скорости и музыки GARAGE FEST, который состоится под Санкт-Петербургом 5 и 6 августа.

«В прошлом году мы все поняли, что можем провести соревнования уровня «Ле‑Мана». В этом году это будет главное событие в мире российского автоспорта.

GARAGE FEST со временем позволит нам проводить топовое событие мирового масштаба. Думаю, в масштабе нескольких лет это событие может соревноваться по вниманию даже с «24 часами Ле‑Мана» и лучшими этапами « ‑1». У нас все это есть», – заявил «Матч ТВ».

Спортдир главной команды России на «Ле-Мане» помогает руками – выгружает болид, прикручивает гайки, отправляет Квята проверить зеркала