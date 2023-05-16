«Событие может соревноваться по вниманию с «Ле‑Маном» и лучшими этапами «Ф‑1» через несколько лет». Роман Русинов о фестивале скорости на «Игоре»

Теги 24 часа Ле-Мана Формула-1 Роман Русинов G-Drive Racing Авто

Роман Русинов считает мероприятие на «Игоре» будущим конкурентом «24 часов Ле-Мана».

Гонщик и менеджер команды G‑Drive Racing высказался так о фестивале скорости и музыки GARAGE FEST, который состоится под Санкт-Петербургом 5 и 6 августа.

«В прошлом году мы все поняли, что можем провести соревнования уровня «Ле‑Мана». В этом году это будет главное событие в мире российского автоспорта.

GARAGE FEST со временем позволит нам проводить топовое событие мирового масштаба. Думаю, в масштабе нескольких лет это событие может соревноваться по вниманию даже с «24 часами Ле‑Мана» и лучшими этапами «Формулы‑1». У нас все это есть», – заявил Русинов «Матч ТВ».

Спортдир главной команды России на «Ле-Мане» помогает руками – выгружает болид, прикручивает гайки, отправляет Квята проверить зеркала

7 комментариев

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Ебздрогыч
У нас все с каждым днем все лучше и лучше! Наши автогонки круче Формулы 1 и Ле-Мана, суперсерия с белорусами в хоккее круче НХЛ, олимпиад и чемпионата мира! А футбол, какой у нас футбол - закачаешься! К черту это лигу чемпионов, лучше еще раз посмотрю в повторе КАМАЗ - Шинник!
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Великий Алонсо
Головой ударился что ли? (это если цензурно выражаться)
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Рнпрл Аари
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 просто без комментариев....
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hypnotoad94
Не может. И Роман это понимает как никто другой
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Red Line
вроде адекватный был Роман.. жаль, что так обгадился (
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Антон
Этот Роман тоже 800 гонок посмотрел
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Roman Roman
опять "нью-васюки" подъехали...
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