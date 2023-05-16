«Событие может соревноваться по вниманию с «Ле‑Маном» и лучшими этапами «Ф‑1» через несколько лет». Роман Русинов о фестивале скорости на «Игоре»
Роман Русинов считает мероприятие на «Игоре» будущим конкурентом «24 часов Ле-Мана».
Гонщик и менеджер команды G‑Drive Racing высказался так о фестивале скорости и музыки GARAGE FEST, который состоится под Санкт-Петербургом 5 и 6 августа.
«В прошлом году мы все поняли, что можем провести соревнования уровня «Ле‑Мана». В этом году это будет главное событие в мире российского автоспорта.
GARAGE FEST со временем позволит нам проводить топовое событие мирового масштаба. Думаю, в масштабе нескольких лет это событие может соревноваться по вниманию даже с «24 часами Ле‑Мана» и лучшими этапами «Формулы‑1». У нас все это есть», – заявил Русинов «Матч ТВ».
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