MotoGP. Баньяя получил трещину в одной из костей правой ступни, но планирует выступить на Гран-при Италии

Пилот «Дукати» собирается выступить на несмотря на трещину в одной из костей в правой лодыжке.

Действующий чемпион MotoGP попал в аварию в аварию, столкнувшись с на последнем этапе сезона в Ле-Мане. Изначальное медицинское обследование не выявило у Баньяйи травм, однако при повторном осмотре уже в медицинском центре в Мизано врачи обнаружили трещину в одной из костей правой стопы.

Согласно заявлению « », травма классифицирована как несущественная и не должна помешать Баньяйи выступить на Гран-при Италии, который пройдет 9-11 июня.

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