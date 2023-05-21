MotoGP. Баньяя получил трещину в одной из костей правой ступни, но планирует выступить на Гран-при Италии
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя собирается выступить на Гран-при Италии несмотря на трещину в одной из костей в правой лодыжке.
Действующий чемпион MotoGP попал в аварию в аварию, столкнувшись с Мавериком Виньялесом на последнем этапе сезона в Ле-Мане. Изначальное медицинское обследование не выявило у Баньяйи травм, однако при повторном осмотре уже в медицинском центре в Мизано врачи обнаружили трещину в одной из костей правой стопы.
Согласно заявлению «Дукати», травма классифицирована как несущественная и не должна помешать Баньяйи выступить на Гран-при Италии, который пройдет 9-11 июня.
Откровения Валентино Росси: почему гонялся до 42 и не пошел в «Ф-1», убегал от полиции за трюки на байке, ушел из школы
Комментарии