Палоу выиграл поул к «500 милям Индианаполиса», Викей – 2-й, Розенквист – 3-й

Теги результаты Индикар Ромен Грожан Скотт Диксон Чип Гэнасси Грэм Рэйхол Эд Карпентер 500 миль Индианаполиса Андретти Автоспорт Фойт Рэйхол-Леттерман Маркус Эрикссон Феликс Розенквист Джек Харви Сантино Ферруччи Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Авто

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим в квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».

Вместе с чемпионом «Индикара» 2021 года с первого ряда стартуют Ринус Викей («Эд Карпентер»), оказавшийся медленнее Палоу лишь на 0,006 мили в час, и пилот «Эрроу Макларена» Феликс Розенквист.

Также в шестерку сильнейших пробились Сантино Ферруччи («Фойт»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Скотт Диксон («Чип Гэнасси») – они займут позиции на втором ряду.

Один из лидеров сезона и прошлогодний победитель «Инди-500» Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» стартует десятым, еще один экс-гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан, представляющий «Андретти» – 19-м.

Грэм Рэйхол не попал на решетку – в борьбе за последнее, 33-е место его опередил напарник по «Рэйхол-Леттерман» Джек Харви.

3 комментария

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гилберт
А скорость видимо мы должны угадать?
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гилберт
Обалдеть, Грэм мимо кассы.
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гилберт
И кстати, хде Пенски?
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