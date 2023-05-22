Палоу выиграл поул к «500 милям Индианаполиса», Викей – 2-й, Розенквист – 3-й
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим в квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».
Вместе с чемпионом «Индикара» 2021 года с первого ряда стартуют Ринус Викей («Эд Карпентер»), оказавшийся медленнее Палоу лишь на 0,006 мили в час, и пилот «Эрроу Макларена» Феликс Розенквист.
Также в шестерку сильнейших пробились Сантино Ферруччи («Фойт»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Скотт Диксон («Чип Гэнасси») – они займут позиции на втором ряду.
Один из лидеров сезона и прошлогодний победитель «Инди-500» Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» стартует десятым, еще один экс-гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан, представляющий «Андретти» – 19-м.
Грэм Рэйхол не попал на решетку – в борьбе за последнее, 33-е место его опередил напарник по «Рэйхол-Леттерман» Джек Харви.
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