Фернандо Алонсо: «Победа в Гран-при или борьба за титул добавили бы драмы в мою историю»
Фернандо Алонсо желает добавить больше «драмы» в историю возвращения в «Формулу-1».
С 2023 года Алонсо выступает за «Астон Мартин». Фернандо завоевал четыре подиума в пяти гонках. Победа сделает двукратного чемпиона рекордсменом по интервалу между выигранными гонками – в последний раз он стоял на верхней ступени подиума более десяти лет назад, на Гран-при Испании-2013.
«Когда я завершал выступления, дела шли плохо, и я не хотел так уходить. Моя скорость, моя конкурентоспособность были высоки как никогда, однако люди этого не видели.
Теперь я доказал, что по-прежнему быстр вне зависимости от возраста – и это часть истории возвращения. 33-я победа или борьба за титул добавили бы еще больше драмы в мою историю», – высказался Алонсо.
Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!
Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!
6 комментариев