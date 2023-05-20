Фернандо Алонсо: «Победа в Гран-при или борьба за титул добавили бы драмы в мою историю»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо желает добавить больше «драмы» в историю возвращения в «Формулу-1».

С 2023 года Алонсо выступает за «Астон Мартин». Фернандо завоевал четыре подиума в пяти гонках. Победа сделает двукратного чемпиона рекордсменом по интервалу между выигранными гонками – в последний раз он стоял на верхней ступени подиума более десяти лет назад, на Гран-при Испании-2013.

«Когда я завершал выступления, дела шли плохо, и я не хотел так уходить. Моя скорость, моя конкурентоспособность были высоки как никогда, однако люди этого не видели.

Теперь я доказал, что по-прежнему быстр вне зависимости от возраста – и это часть истории возвращения. 33-я победа или борьба за титул добавили бы еще больше драмы в мою историю», – высказался Алонсо.

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

6 комментариев

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WINWOLF
Интересная всё-таки карьера у Алонсо сложилась, пусть спорная и не самая успешная. Но победа в гонке после стольких лет будет эпичным событием)
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Листок яблони
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Рнпрл Аари
Победа -скорее всего, борьба за титул - очень маловероятно
+1
-1
0
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Великий Алонсо
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