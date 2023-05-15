Бывший промоутер Гран-при России: «Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли»

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов высказался о прекращении сотрудничества с «Формулой-1» и отмене .

По словам Титова, уход «Формулы-1» из России дал толчок для развития местных соревнований.

Гран-при России проводился с 2014 года на « ». С 2023 года этап должен был переехать на автодром «Игора-Драйв» под Санкт-Петербургом. Однако сразу после событий февраля 2022 года « » отменила проведение Гран-при России, а затем разорвала контракт на проведение этапа.

«Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли. Она ушла, и у нас появилась возможность налаживать свои соревнования, у нас здесь. Это только плюс для всех», – заявил Титов.

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