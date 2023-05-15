Бывший промоутер Гран-при России: «Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли»

Теги Формула-1 Гран-при России Сочи Автодром Авто

Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов высказался о прекращении сотрудничества с «Формулой-1» и отмене Гран-при России.

По словам Титова, уход «Формулы-1» из России дал толчок для развития местных соревнований.

Гран-при России проводился с 2014 года на «Сочи Автодроме». С 2023 года этап должен был переехать на автодром «Игора-Драйв» под Санкт-Петербургом. Однако сразу после событий февраля 2022 года «Формула-1» отменила проведение Гран-при России, а затем разорвала контракт на проведение этапа.

«Я по «Формуле-1» не скучаю ни капли. Она ушла, и у нас появилась возможность налаживать свои соревнования, у нас здесь. Это только плюс для всех», – заявил Титов.

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9 комментариев

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tigerwest
Ну и крeтин...
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Андрей Омельянович
РСКГ - вот это альтернатива !
А главное почти нет желающих заменить Сочи ! Либерти уже вынуждена рэперков подгонять для недоклипов, чтобы вся серия не умерла от потери Сочи
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V3ttel
Его зарплата от этого меньше не стала, ведь он от государства деньги получает. Чего ему переживать
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Алексей
Мы потеряли очень скучный ГП, с вечным паровозом ДРС. При этом этап был убыточным для РФ, а теперь ничего платить не надо.
А с уходом ф1 с матч тв, мы теперь смотрим её без рекламы.
Вот реально - от ухода ф1 сплошная радость всем болелам ф1 в РФ))))
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V3ttel
Ответ Андрей Омельянович
РСКГ - вот это альтернатива ! А главное почти нет желающих заменить Сочи ! Либерти уже вынуждена рэперков подгонять для недоклипов, чтобы вся серия не умерла от потери Сочи
Мэр Майами говорит о бешеных доходах с этапа. Тем временем в России: мы ничего не потеряли.
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Mortimer1
Ответ V3ttel
Мэр Майами говорит о бешеных доходах с этапа. Тем временем в России: мы ничего не потеряли.
Сейчас бы сравнивать интерес зрителей и спонсоров к формуле в Майами и в Питере, лооол
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Марат Кагин
ну по идее ф1 была супер убыточной. проводилась гонка только из-за хотелок руководства государства. в той же Германии сколько раз отказывались от гран при.
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