Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке
С 20 по 24 сентября пройдет чемпионат России по лыжероллерам в Малиновке.
Чемпионат России по лыжероллерам
Малиновка
20 сентября, суббота
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
11:00
15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
12:30
21 сентября, воскресенье
Спринт, классический стиль, женщины и мужчины
11:00 – квалификация
13:00 – финалы
23 сентября, вторник
30 км, масс-старт, классический стиль, женщины
11:00
30 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
13:00
24 сентября, среда
Кросс, 5 км, женщины
11:00
Кросс, 8 км, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости