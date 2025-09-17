Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке

С 20 по 24 сентября пройдет чемпионат России по лыжероллерам в Малиновке.

Чемпионат России по лыжероллерам Малиновка 20 сентября, суббота 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 11:00 15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 12:30 21 сентября, воскресенье Спринт, классический стиль, женщины и мужчины 11:00 – квалификация 13:00 – финалы 23 сентября, вторник 30 км, масс-старт, классический стиль, женщины 11:00 30 км, масс-старт, классический стиль, мужчины 13:00 24 сентября, среда Кросс, 5 км, женщины 11:00 Кросс, 8 км, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.