Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева, Непряева, Пеклецова, Сорина, Смирнова, Ступак выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Терентьева и Непряева пробегут коньковую «разделку» на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам

Малиновка

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция«Триколор Спорт».

Старт-лист

35. Юлия Ступак

39. Руслана Дьякова

40. Екатерина Евтягина

41. Алена Баранова

47. Анастасия Фалеева

51. Олеся Ляшенко

52. Екатерина Шибекина

53. Ольга Сергеева

55. Алиса Жамбалова

56. Наталья Терентьева

57. Мария Истомина

58. Арина Кусургашева

60. Екатерина Никитина

61. Елизавета Пантрина

62. Елизавета Маслакова

63. Дарья Канева

64. Дарья Непряева

65. Лидия Горбунова

66. Евгения Крупицкая

67. Алина Пеклецова

68. Татьяна Сорина

69. Арина Каличева

70. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжероллеры
чемпионат России
результаты
Руслана Дьякова
Ольга Сергеева
Елизавета Маслакова
Екатерина Смирнова
logoЕвгения Крупицкая
logoАлена Баранова
logoДарья Непряева
logoМария Истомина
Олеся Ляшенко
Екатерина Шибекина
Екатерина Евтягина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Алина Пеклецова
logoАнастасия Фалеева
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Арина Каличева
Дарья Канева
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoАлиса Жамбалова
Екатерина Никитина
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Арина Кусургашева
