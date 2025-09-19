Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева, Непряева, Пеклецова, Сорина, Смирнова, Ступак выступят в коньковой «разделке» на 10 км
Терентьева и Непряева пробегут коньковую «разделку» на ЧР по лыжероллерам.
Чемпионат России по лыжероллерам
Малиновка
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 11:00 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – «Триколор Спорт».
Старт-лист
35. Юлия Ступак
39. Руслана Дьякова
40. Екатерина Евтягина
41. Алена Баранова
47. Анастасия Фалеева
51. Олеся Ляшенко
52. Екатерина Шибекина
53. Ольга Сергеева
55. Алиса Жамбалова
56. Наталья Терентьева
57. Мария Истомина
58. Арина Кусургашева
60. Екатерина Никитина
61. Елизавета Пантрина
62. Елизавета Маслакова
63. Дарья Канева
64. Дарья Непряева
65. Лидия Горбунова
66. Евгения Крупицкая
67. Алина Пеклецова
68. Татьяна Сорина
69. Арина Каличева
70. Екатерина Смирнова
Полный старт-лист – здесь.
