Юрий Бородавко: «До полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко. Не хотят нас видеть в мировом спорте»

Юрий Бородавко: до полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что полноценного возвращения российского спорта ждать пока рано.

«Нельзя сказать, что российские спортсмены сейчас возвращаются на международную арену. Это слабые попытки скрасить текущую ситуацию. До полноценного выхода на мировую арену им еще очень и очень далеко. Потому я бы особо не обольщался.

Да, допустили юношеский и детский спорт, но это все за кадром. Не настолько фиксируется, нет такого освещения, потому и есть допуск. А там, где мы сильны на взрослом уровне, по‑прежнему запрет. Не хотят нас видеть в мировом спорте», – сказал Бородавко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
