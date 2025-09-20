  • Спортс
0

Чемпионат России по лыжероллерам. Фалеева, Непряева, Баранова, Сорина, Ступак выступят в классическом спринте

Фалеева и Непряева пробегут классический спринт на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам

Малиновка

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 11:00, финал – 13:00 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция«Триколор Спорт».

Старт-лист

1. Татьяна Сорина

2. Алиса Жамбалова

3. Лидия Горбунова

5. Руслана Дьякова

6. Ольга Сергеева

10. Алена Баранова

11. Христина Мацокина

13. Карина Гончарова

15. Наталья Крамаренко

17. Екатерина Никитина

18. Анастасия Кириллова

21. Мария Истомина

22. Елизавета Пантрина

24. Анастасия Фалеева

25. Елизавета Маслакова

27. Дарья Канева

28. Екатерина Евтягина

30. Дарья Непряева

32. Арина Каличева

33. Екатерина Шибекина

34. Алина Пеклецова

35. Анастасия Кулешова

38. Арина Кусургашева

58. Юлия Ступак

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке

