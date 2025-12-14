  • Спортс
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о выступлении лыжника Савелия Коростелева в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе. 

Коростелев занял 25-е место c отставанием 1 минута и 20,3 секунды от победителя – норвежца Эйнара Хедегарта.

«Неплохое начало! Программа-минимум выполнена. 25‑е место? Как видим, не все фавориты в хорошей физической форме. Оно и понятно, Олимпийские игры пройдут в феврале, и все спортсмены и тренеры планируют пик физической формы именно на это время. В этом и заключается мастерство тренера», – сказала Ишмуратова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
