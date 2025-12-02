  • Спортс
  • Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2

Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион Александр Легков рад, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Рад, что такое решение было, супер. Надеюсь, что они поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду.

Кто поедет, не знаю. Если будет возможность решать, выберут достойных спортсменов. И самое главное, еще неизвестно, кого будут приглашать. Может, они объявят фамилии.

Я за них очень рад. И дай бог, чтобы кто-то поехал. Я буду поддерживать, чтобы они поехали», – сказал Легков.

«Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов». Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в CAS

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
