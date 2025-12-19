Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях, но он все еще поддерживает отстранение.
«Мне нравился тот факт и то время, когда Александр Большунов соревновался вместе с нами. Мне кажется, в СМИ меня немного неправильно понимают — особенно в норвежских, но, возможно, и в российских тоже — будто бы я праздновал то, что им не разрешили участвовать в Олимпиаде. Это совершенно не так.
Если говорить исключительно о спортивной составляющей, я бы очень хотел, чтобы они были здесь, и я бы с удовольствием соревновался с ними, потому что знаю, насколько они сильны. Я знаю, что они отлично тренируются и прекрасно подготовлены.
Но... Я чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом. И для меня, как для атлета, это сложная тема. Я был предельно честен и занял определенную позицию, когда все началось в 2022 году. С тех пор ничего не изменилось, поэтому я все еще придерживаюсь той же точки зрения.
При этом я считаю важным сказать: мне не хватает их на стартах, потому что я знаю, что они показывают высокие результаты. Но, с другой стороны, я считаю принятое решение [об отстранении] правильным.
Однако для меня важно подчеркнуть: он (Большунов) был великолепным соперником, он был силен и давал мне огромную мотивацию. У нас было столько крутых дуэлей, а я считаю, что именно в этом и заключается суть спорта», – рассказал Клэбо в подкасте Skirious Problems.