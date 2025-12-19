Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»

Клэбо: с удовольствием соревновался бы с русскими, но отстранение было верным.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях, но он все еще поддерживает отстранение.

«Мне нравился тот факт и то время, когда Александр Большунов соревновался вместе с нами. Мне кажется, в СМИ меня немного неправильно понимают — особенно в норвежских, но, возможно, и в российских тоже — будто бы я праздновал то, что им не разрешили участвовать в Олимпиаде. Это совершенно не так.

Если говорить исключительно о спортивной составляющей, я бы очень хотел, чтобы они были здесь, и я бы с удовольствием соревновался с ними, потому что знаю, насколько они сильны. Я знаю, что они отлично тренируются и прекрасно подготовлены.

Но... Я чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом. И для меня, как для атлета, это сложная тема. Я был предельно честен и занял определенную позицию, когда все началось в 2022 году. С тех пор ничего не изменилось, поэтому я все еще придерживаюсь той же точки зрения.

При этом я считаю важным сказать: мне не хватает их на стартах, потому что я знаю, что они показывают высокие результаты. Но, с другой стороны, я считаю принятое решение [об отстранении] правильным.

Однако для меня важно подчеркнуть: он (Большунов) был великолепным соперником, он был силен и давал мне огромную мотивацию. У нас было столько крутых дуэлей, а я считаю, что именно в этом и заключается суть спорта», – рассказал Клэбо в подкасте Skirious Problems.