Чемпионат России по лыжероллерам. Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Шибекина пробегут кросс на 5 км
Кулешова, Пеклецова, Крупицкая пробегут кросс на лыжероллерном чемпионате России.
Соревнования пройдут 24 сентября.
Чемпионат России по лыжероллерам
Малиновка
Кросс, 5 км, женщины
Начало – 9:00 по московскому времени
Старт-лист
22. Олеся Ляшенко
23. Ольга Сергеева
24. Анастасия Кулешова
25. Елизавета Шалабода
26. Екатерина Евтягина
27. Ольга Царева
28. Алина Пеклецова
29. Евгения Крупицкая
30. Лидия Горбунова
31. Дарья Канева
32. Екатерина Шибекина
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости