  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Чемпионат России по лыжероллерам. Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Шибекина пробегут кросс на 5 км
0

Чемпионат России по лыжероллерам. Кулешова, Пеклецова, Крупицкая, Шибекина пробегут кросс на 5 км

Кулешова, Пеклецова, Крупицкая пробегут кросс на лыжероллерном чемпионате России.

Соревнования пройдут 24 сентября.

Чемпионат России по лыжероллерам

Малиновка

Кросс, 5 км, женщины

Начало – 9:00 по московскому времени

Старт-лист

22. Олеся Ляшенко

23. Ольга Сергеева

24. Анастасия Кулешова

25. Елизавета Шалабода

26. Екатерина Евтягина

27. Ольга Царева

28. Алина Пеклецова

29. Евгения Крупицкая

30. Лидия Горбунова

31. Дарья Канева

32. Екатерина Шибекина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат России
лыжероллеры
результаты
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Шалабода
Алина Пеклецова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Ольга Сергеева
Ольга Царева
Екатерина Евтягина
Олеся Ляшенко
Екатерина Шибекина
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Дарья Канева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Сноубордист Олюнин о работе депутатом: «Мне кажется, я неплохо справился. Некоторые меня не воспринимали – мол, иди занимайся своим спортом»
524 минуты назад
Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Горбунов, Соловьев пробегут кросс на 8 км
38 минут назад
Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»
74сегодня, 17:37
Сноубордист Олюнин: «Когда у нас были Олимпиады и Кубки мира, спортсмены за год получали меньше денег. Сегодня как будто выгоднее выступать в замкнутом режиме»
сегодня, 16:59
Николай Олюнин: «Я не очень понимаю, почему сочинское наследие стоит. Понятно, что туризм превыше всего, но на олимпийских объектах нет баз для сноуборда»
сегодня, 16:46
Сноубордист Олюнин: «Я не совсем готов ехать под нейтральным флагом. Был бы молодым атлетом, который ничего не завоевал, то, наверное, стартанул бы»
5сегодня, 16:38
Дмитрий Васильев: «Норвегии, которая привыкла побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно»
1сегодня, 15:28
Норвежский журналист Салтведт о допуске россиян: «Фотографии Большунова, Терентьевой и Степановой из Кремля после Пекина станут основанием для исключения»
53сегодня, 13:10
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
34сегодня, 13:00
Чемпионат России по лыжероллерам. Семиков выиграл классический масс-старт на 30 км, Большунов уступил 0,1 секунды
5сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
219 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50