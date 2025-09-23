  • Спортс
Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Горбунов, Соловьев пробегут кросс на 8 км

Большунов, Горбунов, Соловьев пробегут кросс на лыжероллерном чемпионате России.

Соревнования пройдут 24 сентября.

Чемпионат России по лыжероллерам

Малиновка

Кросс, 8 км, мужчины

Начало – 10:30 по московскому времени

Старт-лист

25. Павел Соловьев

26. Андрей Зародов

27. Александр Гребенько

28. Дмитрий Пузанов

29. Иван Горбунов

30. Даниил Муралеев

31. Александр Ившин

32. Александр Большунов

33. Евгений Тарасов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
Даниил Муралеев
Александр Гребенько
logoПавел Соловьев
logoИван Горбунов
Андрей Зародов
logoАлександр Ившин
Дмитрий Пузанов
logoАлександр Большунов
