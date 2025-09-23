Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Горбунов, Соловьев пробегут кросс на 8 км
Большунов, Горбунов, Соловьев пробегут кросс на лыжероллерном чемпионате России.
Соревнования пройдут 24 сентября.
Чемпионат России по лыжероллерам
Малиновка
Кросс, 8 км, мужчины
Начало – 10:30 по московскому времени
Старт-лист
25. Павел Соловьев
26. Андрей Зародов
27. Александр Гребенько
28. Дмитрий Пузанов
29. Иван Горбунов
30. Даниил Муралеев
31. Александр Ившин
32. Александр Большунов
33. Евгений Тарасов
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
