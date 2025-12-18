Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о возвращении россиян в мировой спорт.
«Главы наших федераций должны вести диалог с коллегами из международных федераций. Диалог – это основа. Не бросая мяч через стену, никакого результата не будет. И такая работа ведется. И дзюдо, и самбо, и шахматы... будем надеяться, что эта тенденция будет развиваться.
Я с осторожностью отношусь к механизму принятия решений. Все находится в руках федераций, а федерации по‑разному относятся к этой ситуации. Например, есть Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), которая занимает очень жесткую позицию. Но позитив, повторюсь, есть.
Решения CAS урезанные, они и не рассматриваются как допуск всех спортсменов. Мол, вот вам квота, «1+1», выбирайте. В спортивных командах это непросто решается, как отобрать по одному человеку? С другой стороны, эти атлеты максимально мотивированы, чтобы выиграть.
В том же биатлоне соответствующее решение по аналогии с другими видами должны принять, но (встанет) вопрос квалификации и решения международной федерации. То есть CAS принимает решение, и все зависит от справедливости федерации.
Мы должны понимать, когда слышим призывы скандинавских стран никого никуда не пускать, что это обусловлено распределением мест. Когда у тебя меньше конкуренции со стороны России, человеческая природа делает соответствующий выбор.
Будем надеяться, что количество наших спортсменов прибавится среди участников Олимпиады. Но задача – не только выступить на Олимпийских играх, но и полноценно вернуться на международную арену. И важно вернуть право России на проведение международных соревнований, они давали определенный импульс развития спорта. К сожалению, сейчас мы такого права лишены», – сказал Матыцин.
«Я никогда не был сторонником термина «возврата в семью». Считаю, мы из международной спортивной семьи никогда и не уходили. Россия – одно из звеньев данной цепи, мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте. За последние два десятилетия Россия провела все крупнейшие спортивные турниры, и все они были признаны лучшими самыми разными международными организациями.
Диалог усложнился из‑за того, что изменился принцип толкования олимпийских ценностей и места России в этой спортивной семье. Сейчас период, когда мы активно задействуем все институты для того, чтобы отстаивать наши принципы, юридические механизмы работают. Результат этой работы – решения CAS, где признаны правомочность и необходимость соблюдения принципа равного доступа к соревнованиям.
Говорить, что все этому рады, конечно, нельзя. Сказывается политическая конъюнктура и влияние политики на деятельность МОК и отдельных спортивных федераций. Они находятся под давлением спонсорских контрактов и гнетом политических решений разных организаций.
Видим, что позиция меняется, они стала более позитивной. Это звучит из уст главы МОК, которая говорит, что спортсмены должны быть равны вне зависимости от государства. Но важно, чтобы эти публичные заявления были формализованы в документах», – добавил он.