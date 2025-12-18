Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»

Матыцин: Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о возвращении россиян в мировой спорт.

«Главы наших федераций должны вести диалог с коллегами из международных федераций. Диалог – это основа. Не бросая мяч через стену, никакого результата не будет. И такая работа ведется. И дзюдо, и самбо, и шахматы... будем надеяться, что эта тенденция будет развиваться.

Я с осторожностью отношусь к механизму принятия решений. Все находится в руках федераций, а федерации по‑разному относятся к этой ситуации. Например, есть Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), которая занимает очень жесткую позицию. Но позитив, повторюсь, есть.

Решения CAS урезанные, они и не рассматриваются как допуск всех спортсменов. Мол, вот вам квота, «1+1», выбирайте. В спортивных командах это непросто решается, как отобрать по одному человеку? С другой стороны, эти атлеты максимально мотивированы, чтобы выиграть.

В том же биатлоне соответствующее решение по аналогии с другими видами должны принять, но (встанет) вопрос квалификации и решения международной федерации. То есть CAS принимает решение, и все зависит от справедливости федерации.

Мы должны понимать, когда слышим призывы скандинавских стран никого никуда не пускать, что это обусловлено распределением мест. Когда у тебя меньше конкуренции со стороны России, человеческая природа делает соответствующий выбор.

Будем надеяться, что количество наших спортсменов прибавится среди участников Олимпиады . Но задача – не только выступить на Олимпийских играх, но и полноценно вернуться на международную арену. И важно вернуть право России на проведение международных соревнований, они давали определенный импульс развития спорта. К сожалению, сейчас мы такого права лишены», – сказал Матыцин.

«Я никогда не был сторонником термина «возврата в семью». Считаю, мы из международной спортивной семьи никогда и не уходили. Россия – одно из звеньев данной цепи, мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте. За последние два десятилетия Россия провела все крупнейшие спортивные турниры, и все они были признаны лучшими самыми разными международными организациями.

Диалог усложнился из‑за того, что изменился принцип толкования олимпийских ценностей и места России в этой спортивной семье. Сейчас период, когда мы активно задействуем все институты для того, чтобы отстаивать наши принципы, юридические механизмы работают. Результат этой работы – решения CAS, где признаны правомочность и необходимость соблюдения принципа равного доступа к соревнованиям.

Говорить, что все этому рады, конечно, нельзя. Сказывается политическая конъюнктура и влияние политики на деятельность МОК и отдельных спортивных федераций. Они находятся под давлением спонсорских контрактов и гнетом политических решений разных организаций.

Видим, что позиция меняется, они стала более позитивной. Это звучит из уст главы МОК , которая говорит, что спортсмены должны быть равны вне зависимости от государства. Но важно, чтобы эти публичные заявления были формализованы в документах», – добавил он.