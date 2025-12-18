  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»
0

Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»

Матыцин: Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о возвращении россиян в мировой спорт.

«Главы наших федераций должны вести диалог с коллегами из международных федераций. Диалог – это основа. Не бросая мяч через стену, никакого результата не будет. И такая работа ведется. И дзюдо, и самбо, и шахматы... будем надеяться, что эта тенденция будет развиваться.

Я с осторожностью отношусь к механизму принятия решений. Все находится в руках федераций, а федерации по‑разному относятся к этой ситуации. Например, есть Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), которая занимает очень жесткую позицию. Но позитив, повторюсь, есть.

Решения CAS урезанные, они и не рассматриваются как допуск всех спортсменов. Мол, вот вам квота, «1+1», выбирайте. В спортивных командах это непросто решается, как отобрать по одному человеку? С другой стороны, эти атлеты максимально мотивированы, чтобы выиграть.

В том же биатлоне соответствующее решение по аналогии с другими видами должны принять, но (встанет) вопрос квалификации и решения международной федерации. То есть CAS принимает решение, и все зависит от справедливости федерации.

Мы должны понимать, когда слышим призывы скандинавских стран никого никуда не пускать, что это обусловлено распределением мест. Когда у тебя меньше конкуренции со стороны России, человеческая природа делает соответствующий выбор.

Будем надеяться, что количество наших спортсменов прибавится среди участников Олимпиады. Но задача – не только выступить на Олимпийских играх, но и полноценно вернуться на международную арену. И важно вернуть право России на проведение международных соревнований, они давали определенный импульс развития спорта. К сожалению, сейчас мы такого права лишены», – сказал Матыцин.

«Я никогда не был сторонником термина «возврата в семью». Считаю, мы из международной спортивной семьи никогда и не уходили. Россия – одно из звеньев данной цепи, мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте. За последние два десятилетия Россия провела все крупнейшие спортивные турниры, и все они были признаны лучшими самыми разными международными организациями.

Диалог усложнился из‑за того, что изменился принцип толкования олимпийских ценностей и места России в этой спортивной семье. Сейчас период, когда мы активно задействуем все институты для того, чтобы отстаивать наши принципы, юридические механизмы работают. Результат этой работы – решения CAS, где признаны правомочность и необходимость соблюдения принципа равного доступа к соревнованиям.

Говорить, что все этому рады, конечно, нельзя. Сказывается политическая конъюнктура и влияние политики на деятельность МОК и отдельных спортивных федераций. Они находятся под давлением спонсорских контрактов и гнетом политических решений разных организаций.

Видим, что позиция меняется, они стала более позитивной. Это звучит из уст главы МОК, которая говорит, что спортсмены должны быть равны вне зависимости от государства. Но важно, чтобы эти публичные заявления были формализованы в документах», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoОлег Матыцин
отстранение и возвращение России
Государственная дума
logoCAS
logoОлимпиада-2026
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей
16 декабря, 10:20
Олег Матыцин: «Политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет»
11 декабря, 12:26
Васильев об участии российских биатлонистов в Олимпиаде: «Очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный»
11 декабря, 12:15
Главные новости
Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
сегодня, 07:50
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 06:01
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 15:21
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS
вчера, 15:17
Дмитрий Губерниев: «Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию России. По-прежнему не исключено, что возглавлю я»
вчера, 10:38
Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
вчера, 08:51
Дарья Непряева: «На Кубке мира лучшие лыжники, которые постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым»
вчера, 06:52
Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»
вчера, 06:45
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
16 декабря, 20:53
Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
16 декабря, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15