Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Коростелев, Ардашев, Спицов, Семиков, Мальцев пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Большунов и Коростелев выступят в коньковой «разделке» на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам Малиновка Мужчины 15 км, раздельный старт, свободный стиль Начало – 12:30 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – «Триколор Спорт» . Старт-лист 31. Сергей Забалуев 32. Андрей Ларьков 33. Александр Терентьев 34. Андрей Собакарев 37. Константин Тиунов 38. Егор Митрошин 40. Евгений Белов 41. Ермил Вокуев 42. Александр Бакуров 45. Иван Горбунов 46. Иван Якимушкин 50. Денис Спицов 51. Сергей Волков 52. Илья Порошкин 53. Александр Ившин 54. Алексей Червоткин 55. Павел Соловьев 56. Артем Мальцев 57. Илья Семиков 58. Сергей Ардашев 59. Савелий Коростелев 60. Александр Большунов Полный старт-лист – здесь . Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке