Карлссон, Андерссон, Илар, Ангер, Мюльбак, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»

Лыжницы Карлссон и Андерссон вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски».

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на «Тур де Ски».

Многодневка пройдет с 28 декабря по 4 января.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Лиза Эрикссон

Йоханна Хагстрем

Моа Илар

Фрида Карлссон

Моа Лундгрен

Эмма Рибом

Марта Русенберг

Линн Сван

Мужчины

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Юхан Экберг

Юнас Эрикссон

Трульс Гиссельман

Антон Гран

Алвар Мюльбак

Вильям Поромаа

Эрик Руше

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Швеции
