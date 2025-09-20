Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Тиунов пробегут классический спринт

Большунов и Коростелев выступят в классическом спринте на ЧР по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам Малиновка Мужчины Спринт, классический стиль Квалификация – 11:00, финал – 13:00 по московскому времени (21 сентября), прямая трансляция – «Триколор Спорт» . Старт-лист 1. Александр Большунов 2. Кирилл Кочегаров 3. Владислав Афанасьев 4. Егор Митрошин 5. Александр Бакуров 6. Алексей Червоткин 8. Андрей Собакарев 10. Савелий Коростелев 11. Артем Мальцев 12. Сергей Волков 13. Никита Родионов 14. Ермил Вокуев 15. Павел Соловьев 17. Иван Якимушкин 18. Владислав Осипов 19. Константин Тиунов 21. Александр Терентьев 22. Сергей Ардашев 23. Денис Филимонов 25. Андрей Краснов 26. Илья Семиков 27. Сергей Забалуев 28. Данила Карпасюк 29. Иван Горбунов 30. Иван Безматерных 31. Иван Кочетков 32. Виктор Жуль 37. Глеб Ретивых 39. Андрей Ларьков 41. Денис Спицов 46. Илья Порошкин Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке