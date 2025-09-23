  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева, Непряева, Фалеева, Крупицкая, Маслакова выступят в классическом масс-старте на 30 км
Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева, Непряева, Фалеева, Крупицкая, Маслакова выступят в классическом масс-старте на 30 км

На чемпионате России по лыжероллерам пройдет женский классический масс-старт.

Чемпионат России по лыжероллерам

Малиновка

Женщины

Масс-старт, 30 км, классический стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция«Триколор Спорт».

Старт-лист

1. Екатерина Шибекина

2. Наталья Терентьева

3. Екатерина Никитина

4. Дарья Непряева

5. Карина Гончарова

6. Евгения Крупицкая

7. Мария Истомина

8. Арина Кусургашева

9. Лидия Горбунова

10. Алина Кудисова

11. Елизавета Маслакова

12. Дарья Канева

13. Алиса Жамбалова

14. Алеся Рушенцева

15. Олеся Ляшенко

16. Елизавета Пантрина

17. Екатерина Евтягина

18. Ольга Царева

19. Дарья Рогозина...

23. Руслана Дьякова...

31. Елизавета Шалабода

32. Анастасия Фалеева

33. Алена Баранова

34. Христина Мацокина

35. Анастасия Кириллова

36. Виктория Невьянцева

37. Виктория Лукашова

Полный список участниц – на сайте ФЛГР.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
лыжероллеры
чемпионат России
результаты
