  • Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Ардашев, Червоткин, Спицов, Коростелев, Мальцев пробегут классический масс-старт на 30 км
Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Ардашев, Червоткин, Спицов, Коростелев, Мальцев пробегут классический масс-старт на 30 км

На чемпионате России по лыжероллерам пройдет мужской классический масс-старт.

Мужчины

Масс-старт, 30 км, классический стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция«Триколор Спорт».

Старт-лист

1. Сергей Ардашев

2. Денис Спицов

3. Алексей Червоткин

4. Иван Якимушкин

5. Илья Семиков

6. Сергей Волков

7. Савелий Коростелев

8. Артем Мальцев

9. Иван Горбунов

10. Виктор Жуль 

11. Андрей Кузнецов

12. Евгений Семяшкин

13. Александр Ившин

14. Никита Денисов 

15. Андрей Ларьков

16. Илья Порошкин

17. Александр Большунов

18. Дмитрий Пузанов

19. Данила Карпасюк

20. Константин Тиунов...

23. Александр Бакуров...

25. Сергей Забалуев...

27. Александр Гребенько

28. Павел Соловьев...

30. Андрей Собакарев...

33. Александр Терентьев...

37. Владислав Осипов...

40. Денис Филимонов

Полный список участников – на сайте ФЛГР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
