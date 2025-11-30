Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
Евгения Крупицкая лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
Общий зачет
Женщины
30 ноября
1. Евгения Крупицкая – 120
2. Екатерина Никитина – 111
3. Алина Пеклецова – 100
4. Дарья Непряева – 99
5. Лидия Горбунова – 88
6. Алиса Жамбалова – 85
7. Елизавета Маслакова – 74
8. Татьяна Сорина – 73
9. Ксения Шорохова – 72
10. Арина Рощина – 68
11. Елизавета Пантрина – 67
12. Алена Баранова – 54
13. Анастасия Фалеева – 53
14. Екатерина Смирнова – 50
15. Дарья Канева – 49
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
