  Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я

Евгения Крупицкая лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Евгения Крупицкая возглавляет общий зачет Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

Общий зачет

Женщины

30 ноября

1. Евгения Крупицкая – 120

2. Екатерина Никитина – 111

3. Алина Пеклецова – 100

4. Дарья Непряева – 99

5. Лидия Горбунова – 88

6. Алиса Жамбалова – 85

7. Елизавета Маслакова – 74

8. Татьяна Сорина – 73

9. Ксения Шорохова – 72

10. Арина Рощина – 68

11. Елизавета Пантрина – 67

12. Алена Баранова – 54

13. Анастасия Фалеева – 53

14. Екатерина Смирнова – 50

15. Дарья Канева – 49

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
