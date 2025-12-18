  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»
0

Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»

Тихонов: лыжники Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева могут побороться за медали зимних Игр-2026.

На прошлой неделе Коростелев и Непряева выполнили олимпийские нормативы на этапе Кубка мира в Давосе. Савелий стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке», а Дарья заняла 39-е и 20-е места соответственно.

«Было много проблем с сервисом и инвентарем, сложно приходилось последние годы. Но еще есть несколько месяцев подойти к Олимпиаде, чтобы побороться за медали, Коростелев и Непряева могут это сделать. Перерыв был огромный, но у Елены Вяльбе и тренеров достаточно опыта, чтобы подвести спортсменов к Играм. Времени на подготовку мало, но шансы есть», – сказал Тихонов.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Тихонов
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
ФЛГР
logoОлимпийская сборная России
logoЕлена Вяльбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 15:21
«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой
вчера, 06:20
Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
16 декабря, 14:29
Главные новости
Карлссон, Андерссон, Илар, Ангер, Мюльбак, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»
сегодня, 13:06
Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»
сегодня, 10:26
Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
сегодня, 07:50
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 06:01
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 15:21
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус от FIS
вчера, 15:17
Дмитрий Губерниев: «Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию России. По-прежнему не исключено, что возглавлю я»
вчера, 10:38
Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
вчера, 08:51
Дарья Непряева: «На Кубке мира лучшие лыжники, которые постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым»
вчера, 06:52
Дарья Непряева: «Фтор в российских условиях – это не помеха, а помощник, потому что приближает скорости к уровню Кубка мира»
вчера, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15