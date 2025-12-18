Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»

Тихонов: лыжники Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева могут побороться за медали зимних Игр-2026.

На прошлой неделе Коростелев и Непряева выполнили олимпийские нормативы на этапе Кубка мира в Давосе. Савелий стал 52-м в спринте и 25-м в «разделке», а Дарья заняла 39-е и 20-е места соответственно.

«Было много проблем с сервисом и инвентарем, сложно приходилось последние годы. Но еще есть несколько месяцев подойти к Олимпиаде, чтобы побороться за медали, Коростелев и Непряева могут это сделать. Перерыв был огромный, но у Елены Вяльбе и тренеров достаточно опыта, чтобы подвести спортсменов к Играм. Времени на подготовку мало, но шансы есть», – сказал Тихонов.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

«Спринт на Кубке России и на Кубке мира – разные виды спорта». Поговорили с Коростелевым и Непряевой