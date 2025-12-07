Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени

Большунов получил предупреждение за нарушение хода на Кубке России в Тюмени.

Александр Большунов получил устное предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на этапе Кубке России в Тюмени. Трехкратный олимпийский чемпион нарушил правило ФЛГР 35.8: «В соревнованиях классическим стилем спортсмены должны использовать только классический стиль». Большунов занял в гонке второе место, победил Савелий Коростелев.