Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжников своей группы перед этапом Кубка России в Ижевске.
Гонки пройдут 20-21 декабря.
– Вы рассказывали об эпидемии гриппа в вашей группе. Как сейчас с этим дела обстоят?
– К счастью, многие из тех, кто болел и не стартовал в Чусовом, уже в строю. Все тренируются. Готовятся к выступлению в Ижевске. Выступит больше ребят. Но стоит отметить, что кто‑то больше дней переболел. Те могут пропустить этап. Но большинство пропустивших смогут принять участие.
– В том числе вы говорили, что Червоткин был вынужден сняться с гонок в Чусовом, а Спицов улетел домой. Их ждать в Ижевске?
– Червоткин примет участие, а Денис приедет на старт в Кирово‑Чепецк, – сказал Бородавко.
– Какое состояние у Александра Большунова? Все ли у него в порядке?
– Да. Планируется, что он будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске. В обеих дисциплинах – и в спринте, и в индивидуальной гонке, – добавил тренер.