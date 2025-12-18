  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й

Одерматт победил в скоростном спуске на Кубке мира в Италии.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии. 

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,48

2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,15

3. Доминик Парис (Италия) – 0,19

4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,23

5. Нильс Альфан (Франция) – 0,27

6. Флориан Шнайдер (Италия) – 0,57

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Нильс Аллегре
Марко Одерматт
Доминик Парис
горные лыжи
logoКубок мира
logoсборная Франции
результаты
скоростной спуск
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
