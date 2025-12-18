Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й

Одерматт победил в скоростном спуске на Кубке мира в Италии.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии. Горные лыжи Кубок мира Валь-Гардена, Италия Мужчины Скоростной спуск 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,48 2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,15 3. Доминик Парис (Италия) – 0,19 4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,23 5. Нильс Альфан (Франция) – 0,27 6. Флориан Шнайдер (Италия) – 0,57