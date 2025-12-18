Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й
Одерматт победил в скоростном спуске на Кубке мира в Италии.
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Италии.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-Гардена, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,48
2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,15
3. Доминик Парис (Италия) – 0,19
4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,23
5. Нильс Альфан (Франция) – 0,27
6. Флориан Шнайдер (Италия) – 0,57
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
