Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка России по лыжам в Ижевске.

20-21 декабря в Ижевске пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

4-й этап

Ижевск

Расписание трансляций

20 декабря, суббота

10:30 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация – Матч! Арена

11:00 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация – Матч! Арена

12:30 – женщины, спринт, классический стиль, финал – Матч ТВ

12:55 – мужчины, спринт, классический стиль, финал – Матч ТВ

21 декабря, воскресенье

10:00 – женщины, 15 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ

12:30 – мужчины, 20 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26