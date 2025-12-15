Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка России по лыжам в Ижевске.
20-21 декабря в Ижевске пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
4-й этап
Ижевск
Расписание трансляций
20 декабря, суббота
10:30 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация – Матч! Арена
11:00 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация – Матч! Арена
12:30 – женщины, спринт, классический стиль, финал – Матч ТВ
12:55 – мужчины, спринт, классический стиль, финал – Матч ТВ
21 декабря, воскресенье
10:00 – женщины, 15 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ
12:30 – мужчины, 20 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
