Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»

Вероника Логинова: РУСАДА вышло на новый уровень, решает более сложные задачи .

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова считает, что при ее руководстве деятельность агентства прогрессирует.

«Считаю, что благодаря преданности своему делу и профессионализму людей, работающих в РУСАДА, мы вышли на новый уровень. Мы не просто соблюдаем стандарты, а порой ставим для себя еще более сложные задачи, направленные на улучшение работы по всем направлениям.

Делаем даже больше, чем требует от нас тот или иной документ по антидопинговой деятельности. Это касается и тестирования, и образовательных программ. Миллион человек, которые проходят обучение ежегодно, – та цифра, которая характеризует нашу работу. Таких показателей не было никогда», – сказала Логинова.

5 невыдуманных историй о допинг-контроле в России: печенье с мельдонием и спасение коньяком