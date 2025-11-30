Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
Сергей Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.
Сергей Ардашев идет первым в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
Общий зачет
Мужчины
30 ноября
1. Сергей Ардашев – 135
2. Павел Соловьев – 11
3. Егор Митрошин – 91
4. Денис Спицов – 84
5. Алексей Червоткин – 82
6. Иван Горбунов – 79
7. Савелий Коростелев – 78
8. Александр Терентьев – 68
9-10. Илья Семиков – 62
9-10. Иван Якимушкин – 62
11-12. Кирилл Кочегаров – 61
11-12. Никита Родионов – 61
13. Сергей Забалуев – 47
14. Сергей Волков – 46
15. Александр Ившин – 45
16. Александр Большунов – 44
