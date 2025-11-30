  • Спортс
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й

Сергей Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Сергей Ардашев идет первым в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/26.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

Общий зачет

Мужчины

30 ноября

1. Сергей Ардашев – 135

2. Павел Соловьев – 11

3. Егор Митрошин – 91

4. Денис Спицов – 84

5. Алексей Червоткин – 82

6. Иван Горбунов – 79

7. Савелий Коростелев – 78

8. Александр Терентьев – 68

9-10. Илья Семиков – 62

9-10. Иван Якимушкин – 62

11-12. Кирилл Кочегаров – 61

11-12. Никита Родионов – 61

13. Сергей Забалуев – 47

14. Сергей Волков – 46

15. Александр Ившин – 45

16. Александр Большунов – 44

